Нацпроект "Жилье и городская среда": в Красноглинском районе продолжится благоустройство дворов в 2023 году

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В 2022 году в областном центре только по нацпроекту "Жилье и городская среда" было обновлено 56 дворов, в наступившем 2023 году планируется благоустроить ещё 46 дворов.



Администрацией Красноглинского района заключен контракт с выбранной в ходе аукциона подрядной организацией. Ожидается, что сезон благоустройства стартует с наступлением благоприятных погодных условий. В Красноглинском районе будут обновлены дворовые территории по следующим адресам:

п. Управленческий, ул. Кузнецова, 13

п. Управленческий, ул. Коптевская, 7

п. Управленческий, ул. Крайняя, 22.

⚒ В перечень популярных работ входит обновление асфальтового покрытия внутриквартальных проездов и тротуарных дорожек, расширение парковочных карманов. Помимо этого, жители выбирают новые детские и спортивные площадки с безопасным прорезиненным покрытием, зоны отдыха, урны, скамейки, новые зеленые насаждения и освещение во дворах.