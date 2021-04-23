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Начались работы по благоустройству территории вокруг «Фабрики-кухни» 

23 апреля 2021 18:42
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В здании будет располагаться филиал Государственной Третьяковской галереи.

Стартовали работы по благоустройству территории, прилегающей к зданию «Фабрики-кухни», в котором будет располагаться филиал Государственной Третьяковской галереи.

Об этом в Instagram рассказала Елена Лапушкина:

"Именно это пространство вышло на 1 место в ходе голосования по программе «Формирование комфортной городской среды» на 2021 год. Это значит, что большинство жителей нашего города, принимавших участие в голосовании, выбрали этот проект и хотят, чтобы эта территория была благоустроенной и соответствовала современным тенденциям развития городских пространств. Реализация проекта стала возможной благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда». Объём работ масштабный. В скором времени также начнётся ремонт прилегающих к скверу объектов улично-дорожной сети. Поэтому работы будут проводиться в круглосуточном режиме и должны быть завершены к 1 сентября".
 

Теги: благоустройство Фабрика-кухня

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