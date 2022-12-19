На улицы Самары высыпали почти 140 тонн противогололедных материалов

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В мэрии Самары сообщили, как организована работа с последствиями гололеда и ледяного дождя.

По словам представителей горадминистрации, коммунальные службы работали всю ночь. Первостепенная задача — внесение противогололедных материалов.

На уборку улиц во всех районах региональной столицы в ночную смену выводили 124 спецмашины, пишет 63.ру.

— За прошедшие сутки тротуары и проезжие части обработали 139,4 тонны противогололедных материалов, — пояснили в мэрии.

Аномальная погода в Самаре господствует уже второй день.