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На улице Куйбышева приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части

27 августа 2021 14:58
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Кроме приведения в порядок проезжей части, на улице Куйбышева идет благоустройство прилегающих территорий.

В настоящее время подрядная организация приступила к проведению работ по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части. Фрезерование было проведено на участке улицы Куйбышева от Венцека до Некрасовской, также ремонтом охватили пересечения с улицами Красноармейской и Льва Толстого.

«Помимо фрезерования покрытия и укладки асфальтобетонной смеси, здесь подняли люки инженерных коммуникаций на проектную отметку – только на участке ремонта их порядка семидесяти», –сообщил руководитель МБУ  «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.

В работе находятся более 8 тысяч кв. м дорожного полотна.

Кроме приведения в порядок проезжей части, на улице Куйбышева идет благоустройство прилегающих территорий. В этом сезоне здесь установили новые опоры уличного освещения с декоративными элементами из чугунного литья, которые подчеркнули уникальность исторического облика города. Вместе с тем заменили опоры контактной сети, при этом коммуникации перенесли под землю. Предусмотрели и дополнительное озеленение, в том числе установку нескольких десятков контейнеров с крупномерными туями высотой 3-3,5 метра. «Визитную карточку» города украшают еще 18 вазонов с цветами и 41 подвесное кашпо с ампельными растениями – их решено разместить на ограждениях. Также благоустроили сквер «Три вяза», в котором необходимые работы были проведены и на фонтане.

 

 

Фото:   администрация Самары

Теги: дорожный ремонт проезжая часть улица Куйбышева

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