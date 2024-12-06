На улице Карбышева в Самаре обновляют трубу водоотведения – меняют канализационную линию

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На улице Карбышева специалисты компании «РКС-Самара» ведут ремонтно-восстановительные работы на канализационной линии, что позволит обеспечить надежную транспортировку стоков от близлежащих зданий.



В конце ноября на трубе диаметром 300 мм произошел технологический отказ – разгерметизация. Дежурная бригада ресурсного предприятия установила ограждения, чтобы обезопасить участок, движение по дороге временно перекрыли и начали земляные работы. Сложность заключается в том, что труба залегает на глубине – 6-7 метров, поэтому для раскопок понадобился экскаватор с длинной стрелой. Условия для разворота тяжелой техники стесненные. Кроме того, параллельно продолжается откачка воды.



Откачка воды и земляные работы планируется вести и в предстоящие выходные. После того, как будет освобожден котлован, рабочие начнут перекладку трубы. Дома в районе проведения работ не отключены от водоснабжения.



«Труба водоотведения прослужила жителям около 60 лет и физически износилась, ее замена давно требовалась. Хорошо, что ресурсоснабжающая компания оперативно подготовила проект и приступила к замене аварийного участка. Дорожное движение будет открыто после восстановления дорожного полотна. Сейчас прорабатываем со всеми ресурсоснабжающими компаниями программы капремонта и реконструкции проблемных участков сетей в Самаре, чтобы перейти от аварийных работ к плановым», - сказал заместитель главы города Самара Александр Андриянов.



Объезд ремонтируемой локации организован по улице Отважной. Выезд с дворовых и внутриквартальных территорий осуществляется беспрепятственно.





Фото: Администрация Самары