На улице Академика Платонова в Самаре укладывают новое дорожное покрытие

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Для обновления участка предусмотрены современные строительные материалы. Так, впервые на дорогах Самары укладывается асфальтобетонная смесь А-16ВН. Новое покрытие будет отличаться повышенной устойчивостью к эксплуатационным нагрузкам, что косвенно оказывает положительное влияние и на пропускную способность дорог.



Несмотря на то, что протяженность обновляемого участка по улице Академика Платонова небольшая – 750 м, это первый дорожный объект, который охвачен в текущем дорожно-строительном сезоне ремонтом по методу больших «карт» (свыше 100 п. м), то есть от борта до борта.

Такое решение обусловлено объективными причинами: в первую очередь к работам приступают на тех дорогах, которые находятся рядом с перекрестком улиц Ново-Садовой и Советской Армии, где идет реконструкция.



Всего же в текущем году большими «картами» по нацпроекту приведут в порядок 25 объектов во всех районах Самары, сообщает горадминистрация.