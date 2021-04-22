Я нашел ошибку
Главные новости:
Первый открыли в Самаре.
Круглосуточный пункт для вакцинации от коронавируса открыли в Тольятти
Для строительства новой станции метро в Самаре надо снести два дома
Для строительства новой станции метро в Самаре надо снести два дома
Самарец задолжал по штрафам ГИБДД 342 тысячи рублей
Самарец задолжал по штрафам ГИБДД 342 тысячи рублей
В Тольятти водитель сбил пешехода
В Тольятти водитель сбил пешехода
В Самарской области пройдет акция Библионочь-2021»
В Самарской области пройдет акция «Библионочь-2021»
Поволжский государственный университет сервиса выделит комнаты для студентов-путешественников в своем кампусе
Поволжский государственный университет сервиса выделит комнаты для студентов-путешественников в своем кампусе
Снова сообщается о 15 умерших от коронавируса в Самарской области
Снова сообщается о 15 умерших от коронавируса в Самарской области
На пилораме в Биробиджане на площади 15 тыс. квадратных метров тушат пожар
На пилораме в Биробиджане на площади 15 тыс. квадратных метров тушат пожар
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.82
0.8
EUR 92.29
0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре откроется Театральный фестиваль людей с ограниченными возможностями «Созвездие»
В Самаре состоялся спецрейд «Тонировка»
На самарской набережной моют пешеходные дорожки
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Экология Всё в Дом ЖКХ

На улице Академика Платонова в Самаре укладывают новое дорожное покрытие

22 апреля 2021 13:07
82
На улице Академика Платонова в Самаре укладывают новое дорожное покрытие

Для обновления участка предусмотрены современные строительные материалы. Так, впервые на дорогах Самары укладывается асфальтобетонная смесь А-16ВН. Новое покрытие будет отличаться повышенной устойчивостью к эксплуатационным нагрузкам, что косвенно оказывает положительное влияние и на пропускную способность дорог. 
 
Несмотря на то, что протяженность обновляемого участка по улице Академика Платонова небольшая – 750 м, это первый дорожный объект, который охвачен в текущем дорожно-строительном сезоне ремонтом по методу больших «карт» (свыше 100 п. м), то есть от борта до борта.

Такое решение обусловлено объективными причинами: в первую очередь к работам приступают на тех дорогах, которые находятся рядом с перекрестком улиц Ново-Садовой и Советской Армии, где идет реконструкция. 
 
Всего же в текущем году большими «картами» по нацпроекту приведут в порядок 25 объектов во всех районах Самары, сообщает горадминистрация.

Теги: благоустройство дорожное покрытие ремонт дороги

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре улицу Луначарского отремонтируют до конца лета
22 апреля 2021, 11:50
В Самаре улицу Луначарского отремонтируют до конца лета
Также на участке займутся инженерными коммуникациями – таких объектов 37, газонами – они расположены на площади в 1644 кв. м, съездами и средствами организации... Благоустройство
108
Здесь очищали газоны, подбирали мусор, в том числе с существующих озер.
21 апреля 2021, 17:47
Средник прошел в парке «Воронежские озера»
Здесь очищали газоны, подбирали мусор, в том числе с существующих озер. Благоустройство
347

В центре внимания
Снова сообщается о 15 умерших от коронавируса в Самарской области
22 апреля 2021  13:32
Снова сообщается о 15 умерших от коронавируса в Самарской области
Здравоохранение
76
В Самаре проект строительства станции метро Самарская прошел госэкспертизу
22 апреля 2021  12:52
В Самаре проект строительства станции метро «Самарская» прошел госэкспертизу
Транспорт
101
В Самаре временно перекрывают улицу Ново-Вокзальную
22 апреля 2021  11:05
В Самаре временно перекрывают улицу Ново-Вокзальную
Транспорт
168
Девять участников из Самарской области вышли в полуфинал конкурса Лидеры интернет-коммуникаций»
22 апреля 2021  10:33
Девять участников из Самарской области вышли в полуфинал конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»
Общество
193
В Самарской области работают два круглосуточных прививочных пункта
22 апреля 2021  09:45
В Самарской области работают два круглосуточных прививочных пункта
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
574
Весь список