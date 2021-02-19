На строящемся мосту через Сок для бетонирования пролетов специально устанавливают теплицы

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В Самаре активно ведется строительство нового моста через реку Сок. Недавно строители завершили трудоемкий этап работ – надвижку пролетных строений. После этого начнется новый этап работ – бетонирование пролетов.

Для реализации этого этапа будут использоваться специально установленные теплицы – тепляки. В них будет поддерживаться температура воздуха выше +5 градусов, при которой бетон будет быстро застывать и набирать прочность.

После того как пролеты будут залиты бетоном, начнется возведение проезжей части моста. В отличие от Самарского моста этот процесс будет не столь длительным.

Мост планируют сдать в эксплуатацию на год раньше – до конца июля 2021 года, передает samarskie-voditeli.ru.