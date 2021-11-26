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На  Самарском мостовом переходе завершаются работы по благоустройству трассы

26 ноября 2021 17:06
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Благоустройство Самарского мостового перехода ведется с учетом мнения жителей.

В Самарской области на крупнейшем объекте транспортной инфраструктуры, Самарском мостовом переходе, строительство которого ведется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» завершаются работы по благоустройству трассы. 

Строительство II этапа Самарского мостового перехода (по проекту «Фрунзенский») стало возможным благодаря реализации в регионе национального проекта «Безопасные качественные дороги» инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта предусмотрены целевые средства на реализацию крупных инфраструктурных объектов, в том числе работающих в режиме перегрузки. 

Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым была проделана огромная работа по обеспечению и выделению дополнительных средств из федерального бюджета для ускорения строительства мостового перехода. Результатом стали опережающие темпы строительства важного инфраструктурного объекта. Напомним, по контракту, срок ввода объекта - октябрь 2022 года. 

«Проведены масштабные работы. Устроена, на протяжении более 8 км, новая проезжая часть, старая часть была полностью демонтирована и устроен новый пирог толщиной более метра. Возведены 3 транспортные развязки. Сейчас мы оцениваем общую готовность объекта более 90%. Ведутся отделочные работы и мероприятия по обеспечению безопасности движения. Устанавливаем пешеходное ограждение, барьерное ограждение, светофорные объекты, шумозащитные экраны. После комплекса испытательных мероприятий по искусственным сооружениям, мы будем готовы открыть рабочее движение на всём протяжении объекта», - сообщил Алексей Зотов, заместитель директора подрядной организации.

Также, в рамках строительства мостового перехода проведены масштабные работы по переустройству коммуникаций, сетей водоснабжения, канализации, газоснабжения. Переустроили и частично заново построили контактную сеть. Полностью переустроили систему ливневых канализаций. Устроили две новые насосные станции и два комплекса очистных сооружений. 

На каждом этапе строительства шел активный диалог с жителями Куйбышевского района Самары.

«Безусловно, просьб было достаточно много, строительство такого масштабного объекта нарушает привычный уклад жизни людей. И надо отдать должное все пожелания были услышаны. Были организованы выезды на место непосредственно по тем адресам, откуда были обращения и оперативно, вопросы, которые принимали жители, решались. Просто приведу конкретный пример: благодаря вот этому тесному взаимодействию, например, вернули перекрёсток ул.Пугачёвский тракт/ ул.Калининградская. Решены вопросы, связанные с установкой шумозащитных экранов. Был индивидуальный подход к каждому частному дому. Где-то были организованы калитки, где-то были организованы светопрозрачные конструкции, на месте где предполагали глухие экраны изначально. Ну, и вообще примеров такого взаимодействия в течение всего срока строительства было множество», - рассказал Алексей Коробков, глава Куйбышевского городского района города Самары.

Кроме того, по просьбам жителей микрорайона Волгарь, обустроили прямой выезд на Самарский мостовой переход, с улицы Казачьей на новую автомобильную дорогу в направлении «в город» и улиц Уральская, и Утевская.

 Ранее, проектом был предусмотрен выезд в сторону города Самара через разворот под железнодорожным путепроводом. Принятые корректировки проектного решения существенно упростят выезд в сторону города и сократят время в пути.

 

Фото:   правительство СО

 

Теги: БДД

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