На самарской набережной моют пешеходные дорожки

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На самарской набережной – самая активная фаза сезонных работ в рамках городского месячника по благоустройству. В них задействовано порядка 40 человек. Так, начались водные процедуры на пешеходных зонах. Мойку начинают как можно раньше, чтобы не мешать отдыхающим, количество которых в последние дни значительно увеличилось.

Две поливочно-моечные машины выходят ранним утром – уже после 05:00 и до 10:00 стараются отмыть все 4,5 километра очередей, находящихся в хозяйственном ведении муниципального предприятия «Самарская набережная». Например, чтобы отмыть только один участок – от спортивного плавательного комплекса ЦСКА до перекрестка Волжского проспекта и улицы Лесной, требуется 15 тысяч литров воды.

«Каждый день видим, что уборка идет, территорию делают ухоженной, красивой. Сегодня у меня будет первая спортивная тренировка с малышами на свежем воздухе на набережной – ее помыли, у бассейна чисто, пыли нет», – рассказал тренер Ирина Пашинская.

Также сотрудники почти закончили рыхление остатков снега на газонах, продолжают сгребать прошлогоднюю сухую листву.

«Далее предстоит побелка деревьев. Со следующей недели начнем ремонт и покраску скамеек, урн, оградительных конструкций. Кроме того, с понедельника будем разбирать калды, которые перед зимним сезоном были смонтированы для катка. Сухие деревья сносим по согласованию со всеми инстанциями, а вместо убранных в обязательном порядке сажаем молодые деревья. Вместе с тем, в настоящее время протираем поручни, занимаемся санитарным содержанием игровых и спортивных площадок, туалетных зон. Дезинфекцию внутренних помещений стационарных туалетов мы не прекращали на зиму, а сейчас следим и за состоянием модульных мобильных туалетных кабин. Кроме того, отмываем остановочные павильоны вдоль набережной, находящиеся на нашем балансе», – пояснил главный инженер МП «Самарская набережная» Александр Андрианов.