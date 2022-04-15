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На предстоящий субботник в Самаре планируется привлечь более 40 тысяч человек

15 апреля 2022 09:45
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На предстоящий субботник в Самаре планируется привлечь более 40 тысяч человек. 

 В администрации Самары прошел еженедельный штаб по проведению месячника по благоустройству.

С 1 по 14 апреля было вывезено 9366 кубометров мусора, задействовано более 1000 единиц спецтехники. В месячнике уже приняли участие порядка 80 тысяч человек. 
 
На предстоящий субботник планируется привлечь более 40 тысяч человек. 
 
Запланированы работы по сбору мусора и листвы, покраска и восстановление малых архитектурных форм, ремонт пешеходных ограждений, а также высадка растений и опиловка деревьев. Продолжаются работы по очистке от незаконных объявлений и помывке опор освещения и остановочных павильонов, покраске информационных стендов.
 
Продолжаются работы по восстановлению благоустройства в местах, где зимой проводили аварийные вскрытия. Сейчас уже восстановлены 43 объекта, ещё на 65 участках работы ведутся. 
 

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