На предстоящий субботник в Самаре планируется привлечь более 40 тысяч человек. 

109

В администрации Самары прошел еженедельный штаб по проведению месячника по благоустройству.



С 1 по 14 апреля было вывезено 9366 кубометров мусора, задействовано более 1000 единиц спецтехники. В месячнике уже приняли участие порядка 80 тысяч человек.



На предстоящий субботник планируется привлечь более 40 тысяч человек.



Запланированы работы по сбору мусора и листвы, покраска и восстановление малых архитектурных форм, ремонт пешеходных ограждений, а также высадка растений и опиловка деревьев. Продолжаются работы по очистке от незаконных объявлений и помывке опор освещения и остановочных павильонов, покраске информационных стендов.



Продолжаются работы по восстановлению благоустройства в местах, где зимой проводили аварийные вскрытия. Сейчас уже восстановлены 43 объекта, ещё на 65 участках работы ведутся.

