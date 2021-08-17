На пересечении улиц Советской Армии и Ново-Садовой переходят на новую схему движения транспорта

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В Самаре с 18 августа начнется третий этап организации транспортного движения на время строительства новой развязки на пересечении улиц Советской Армии и Ново-Садовой. Закроется движение по направлению

«в город» по ул. Ново-Садовой, на участке от ул. Советской Армии до дома №174 по ул. Ново-Садовой. Движение «в город» будет осуществляться по дублеру четной стороны.

Сегодня, 17 августа, накануне изменения схемы движения транспорта, представители Общественной палаты Самарской области подвели предварительные итоги хода строительства и выполнение поручения Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по разработке и реализации плана регулирования дорожного движения. Существенную помощь в организации данной работы оказывают сотрудники государственной инспекции безопасности дорожного движения по Самарской области. В настоящее время на строящемся объекте постоянно дежурят 2 - 3 экипажа инспекторов.

«Временная схема дорожного движения проверена нами на соответствие нормативным требованиям, в случае образования заторовых ситуаций, инспектора занимаются непосредственно регулированием дорожного движения, сбрасыванием транспортных средств с заторовых направлений. Работа продолжится до того, как нормализуется ситуация, ведь основная наша задача – обеспечить безопасность участников дорожного движения» - рассказал Станислав Ковалик, заместитель начальника отдела дорожной инспекции управления ГИБДД Самарской области.

Возведение большого инфраструктурного дорожного объекта в границах города-миллионника всегда связано с определенными неудобствами для горожан, поэтому строители стараются вести работы ускоренными темпами, в быстром завершении шумных работ, запуске движения без «пробок» заинтересованы и городские жители и дорожники.

«Сейчас продолжается переустройство коммуникаций. Практически 60% уже переустроено. Также параллельно мы ведём бурение свайного основание из 298 свай, которые запроектированы под основной ход путепровода. Забетонировано уже 213 свай, также продолжаем работы по возведению опор стоек путепровода, из 68 стоек забетонированы 30 штук. Сейчас мы по темпам бурения опережаем запланированные сроки. Хотим в середине осени закончить бурение под основные фундаменты, а это было запланировано к концу текущего года», - проинформировал о ходе строительства Алексей Зотов, заместитель руководителя подрядной организации.

Также, вдоль строящегося объекта возвели забор из шумозащитных экранов, который защищает близлежащие дома от шума и световых действий, например, когда идут сварочные работы.

«Хочу отметить, что по нашей статистике у нас от автолюбителей практически нет ни одной жалобы, потому что наши автолюбители понимают, что это крайнем важная сегодня автомобильная артерия. И подчеркнуть, что на сегодняшний момент органами ГИБДД, здесь обеспеченна чёткая своевременная работа с дорожным движением. В частности, сам, как проезжающий здесь ежедневно, при проезде в сторону из города наблюдаю, что проезжаем значительно быстрее, чем это было около года назад, это факт», - отметил Павел Покровский, сопредседатель регионального штаба ОНФ, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области.

На время строительства развязки на пересечении улиц Советской Армии и Ново-Садовой маршруты общественного транспорта не изменятся. Дополнительно, увеличили количество подвижного состава трамваев и уменьшили интервалы выхода на линию на трамвайных маршрутах, проходящих по ул. Ново-Садовой.

Эстакада соединит основные транспортные потоки из спальных районов в центральную часть города. Проект предусматривает строительство развязки в разных уровнях, устройство тротуаров, электроосвещения, благоустройство и озеленение территории. Общая протяженность строения составит 575 м, на нем будет шесть полос - по три в каждом направлении.

«По завершению реконструкции, прямой ход по улице Ново-Садовой будет по путепроводу. Пересечения с улицами Советской Армии и 22-го партсъезда будут осуществляться в разных уровнях, то есть не будет конфликтных точек, как они есть сейчас. Если будет необходимость ехать к домам - движение будет осуществляться по дублерам, доступ к жилым домам, промышленным и торговым точкам будет обеспечен по той же улично-дорожной сети, мы соединяемся с ней», - пояснил Илья Челушкин, главный инженер службы заказчика-застройщика регионального минтранса.

Реализация масштабного проекта строительства двухуровневой развязки на слиянии основных транспортных потоков улиц Советской Армии и Ново-Садовой стала возможной благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.