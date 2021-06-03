На обводной дороге села Большая Глушица приступили к укладке верхнего слоя дорожного покрытия 

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На обводной дороге села Большая Глушица Самарской области, приступили к укладке верхнего слоя дорожного покрытия. Также идут работы по обновлению моста через реку Глушичку на третьем километре автомобильной дороги «Самара – Большая Черниговка» – Большая Глушица – Пестравка и обустройству тротуаров для жителей. Ремонт дорожных объектов осуществляется на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

«В соответствии с национальным проектом «Безопасные качественные дороги» в 2021 году в Самарской области будет обновлено не менее 305 км дорог. В текущем году мы продолжим ремонт мостов в сельских районах», - отметил Глава региона.

Участок автодороги, протяженностью 7 км, проходит по окраине сельского поселения Большая Глушица и входит в состав автомобильной дороги, соединяющей между собой три муниципальных района: Большечерниговский, Большеглушицкий и Пестравский. Внутри Большеглушицкого района автодорога соединяет между собой два сельских поселения: Большая Глушица и Малая Глушица, которые включают в себя шесть населенных пунктов с населением 10940 человек. Хорошее состояние этого участка дороги имеет жизненно важное значение для жителей близлежащих населенных пунктов, которые приезжают в Большую Глушицу для получения медицинских услуг, социальной помощи, услуг МФЦ, ЖКХ.

«Дорога имеет очень важное значение для нас жителей. Эта дорога давно существует, но качество её желало быть лучшим, она была разбита, вся в ямах, в некоторых местах имела щебеночное покрытие. Все жители довольны! Потому что обращений от местных жителей было много. Их желания воплощаются в жизнь, мы это видим. И вот сегодня по программе БКД выделили нам деньги. Параллельно с этой дорогой делают тротуары, чтобы жители могли проходить не по дорожному покрытию, что небезопасно. Наличие этих тротуаров существенно облегчит их жизнь, это другие уже условия», - рассказал Владимир Иванович Чернышев, член общественного совета муниципального образования Большая Глушица.

Сейчас ведутся работы по расширению проезжей части до нормативных значений, восстановление кромок и краевых полос, асфальтобетонное покрытие будет двухслойным, с применением крупнозернистой и мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Проектом предусмотрено обустройство тротуаров вдоль всего участка автодороги, более 7000 тысяч погонных метров, и установка 185 опор освещения по всему населённому пункту. Также обновят автопавильоны, установят дорожные знаки, барьерное ограждение и сигнальные столбики. Разметку нанесут термопластиком. Стоимость контракта более 227 млн. рублей.

На дорожном объекте работают 90 единиц техники и 100 человек специалистов. Работы завершат до 31 сентября текущего года. Жители села принимают активное участие в контроле работ.

«В этом году мы видим беспрецедентный, для нашего района, объём работ! Давно такого не было. Я так часто проезжаю по дороге, наблюдаю за коллегами. Интересно. Работают ребята очень аккуратно. Многие меня спрашивают: почему не кладут асфальт? Я говорю: ребята, хороший специалист готовит долго основание, асфальт не долго положить, но асфальт будет лежать - если хорошее основание подготовишь. Завели хорошее основание, по организации движения светофора всё это у них чётко и аккуратно. Я, конечно, не лаборант - не могу сейчас проверить само качество смесей, уплотнений, но по наличию техники и по работе, я думаю, что качество будет на должном уровне!» - делится Вениамин Владимирович Прозоров, бывший дорожник, сейчас пенсионер, проработавший 25 лет, главным инженером ДРСУ.

Комплекс работ на мосту включает обновление конструкции дорожной одежды, переустройство мостового полотна и деформационных швов, устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия с применением современных функциональных асфальтобетонных смесей по новому ГОСТу. Также обустроят дренажные системы и водоотводы, восстановят защитный слой бетонных поверхностей мостовой конструкции, выполнят устройство новых сопряжений моста с подходами, а для их устойчивости и защиты сделают монолитное укрепление конусов.

Фото: пресс-служба облправительства