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На обновляемом участке улицы Советской Армии устроят парковочный и остановочный «карман»

12 мая 2022 16:28
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В настоящий момент на объекте ведутся подготовительные работы.

Увеличение площади парковочных пространств для личного транспорта, особенно вблизи мест массового притяжения и отдыха горожан, социальными учреждениями, магазинами – одно из важнейших направлений деятельности дорожных служб при ремонте. С учетом мнения жителей именно рядом с такими локациями появляются новые парковки.

Не меньшее внимание в настоящее время уделяется устройству парковок возле остановочных павильонов. Так, парковочный «карман» общей площадью 600 квадратных метров появится вблизи остановки «Комплекс профилакториев» на улице Советской Армии. Важно отметить, что работы на этом объекте предусмотрены в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В настоящий момент на объекте ведутся подготовительные работы.

«На данном парковочном «кармане» была полностью выполнена разборка покрытия - демонтировано старое полотно и щебеночное основание. Бригада полностью отработала грунтовое основание, вывело его в отметку и уплотнило. В настоящий момент спецтехника распределяет щебеночный слой – его толщина достигнет 26 сантиметров. Поверх будет уложено еще два слоя асфальта – крупнозернистый А-32НН и узкофракционная ЩМА-16. Идентичный дорожный «пирог» появится и на остановочном кармане», - сообщил начальник участка подрядной организации ООО «ПСК» Владимир Качкан.

Помимо обновления дорожного полотна и установки люков колодцев (ливневых и смотровых) на проектную отметку, подрядная организация отремонтирует уширение остановочной площадки общественного транспорта. Такой остановочный «карман» позволит выполнить высадку пассажиров общественного транспорта, не препятствуя основному потоку движения автомобилей.

 

Фото:   администрация Самары

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