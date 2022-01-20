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На Московском шоссе в Самаре попросили построить больше надземных переходов

20 января 2022 10:20
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На Московском шоссе в Самаре попросили построить больше надземных переходов

Московскому шоссе требуется еще одно преображение. Идею озвучил один из участников общественных обсуждений проекта поправок в генплан города.

Житель Самары выступил против планов властей по продлению улицы Демократической до Крутых Ключей. И предложил альтернативный вариант:

— Обустройство надземных переходов вдоль Московского шоссе в десятки раз дешевле и позволит убрать все действующие светофоры. Это, возможно, совсем ликвидирует дорожные пробки. Московское шоссе станет магистралью беспрерывного движения.

В последний раз реконструкцию Московского шоссе проводили перед чемпионатом мира по футболу 2018 года. На пересечениях дороги с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе сделали многоуровневые развязки в виде тоннелей. Также построили дублеры.

Однако впоследствии власти с помощью жителей пришли к выводу, что дорогу нужно доработать. Планируется строительство еще одного дублера. На пересечении с Луначарского поставят шумозащитные экраны. Также сейчас на Мехзаводе возводят первый надземный пешеходный переход.

У экспертов есть еще масса советов о том, как преобразить Московское шоссе и решить проблему пробок. Посмотрите нашу подборку самых интересных идей, пишет 63.ру.

Теги: Городской транспорт

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