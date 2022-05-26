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На Московском шоссе в Самаре начались работы по устранению дефектов дорожного полотна

26 мая 2022 10:33
198
На Московском шоссе в Самаре начались работы по устранению дефектов дорожного полотна

На участке реконструкции Московского шоссе, от пр. Кирова до выезда из г. Самары, начались работы по устранению дефектов дорожного полотна. Все работы будут выполняться в ночное время суток, без закрытия движения. Завершить работы планируется до конца мая текущего года.

«В результате ежегодного осмотра после зимнего периода, объектов, на которых наша организация выполняла работы и которые находятся у нас на гарантии, нами были выявлены участки сверхнормативного истирания верхнего слоя дорожного покрытия, поэтому мы приняли решение по выполнению ряда мероприятий для устранения выявленных недостатков», - проинформировал заместитель директора подрядной организации Алексей Зотов.

 Напомним, Московское шоссе – городская магистраль с 7-ю полосами движения, с самым напряженным трафиком, более 90 тысяч автомобилей в сутки, с маршрутами общественного транспорта. 

Участок Московского шоссе, от пр. Кирова до выезда из г. Самары был реконструирован к проведению чемпионата мира по футболу, в 2017 году. Пятилетняя гарантия на верхний слой дорожного покрытия на данном участке истекает в декабре этого года. В течение этого срока подрядная организация, выполнившая работы, обязана безвозмездно устранять выявленные дефекты.

 

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