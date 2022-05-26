На Московском шоссе в Самаре начались работы по устранению дефектов дорожного полотна

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На участке реконструкции Московского шоссе, от пр. Кирова до выезда из г. Самары, начались работы по устранению дефектов дорожного полотна. Все работы будут выполняться в ночное время суток, без закрытия движения. Завершить работы планируется до конца мая текущего года.

«В результате ежегодного осмотра после зимнего периода, объектов, на которых наша организация выполняла работы и которые находятся у нас на гарантии, нами были выявлены участки сверхнормативного истирания верхнего слоя дорожного покрытия, поэтому мы приняли решение по выполнению ряда мероприятий для устранения выявленных недостатков», - проинформировал заместитель директора подрядной организации Алексей Зотов.

Напомним, Московское шоссе – городская магистраль с 7-ю полосами движения, с самым напряженным трафиком, более 90 тысяч автомобилей в сутки, с маршрутами общественного транспорта.

Участок Московского шоссе, от пр. Кирова до выезда из г. Самары был реконструирован к проведению чемпионата мира по футболу, в 2017 году. Пятилетняя гарантия на верхний слой дорожного покрытия на данном участке истекает в декабре этого года. В течение этого срока подрядная организация, выполнившая работы, обязана безвозмездно устранять выявленные дефекты.