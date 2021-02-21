На кольце Московского шоссе и улицы Луначарского в Самаре установят защитные экраны

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Этот вопрос находится под контролем Губернатора.

В Самаре в районе кольца на пересечении улиц Луначарского, Гагарина и Московского шоссе хотят установить защитные экраны. Их планируют поставить для ближайших жилых домов вдоль дороги.

В пятницу, 19 февраля, с этим вопросом к главе региона обратились старшие по дому №2, расположенного на Московском шоссе. В настоящее время представители структур власти и министерств города пытаются найти способ, как благоустроить территорию.

Губернатор сообщил, что он уже опоздал на последний самолет в командировку в Москву, но проблему будет решать до последнего. Собравшиеся самарцы поблагодарили Дмитрия Азарова за такую позицию, пишет ГТРК Самара.

Напомним, ранее стало известно, что ремонт Московского шоссе в Самаре начнется в апреле 2021 года. В рамках первого из четырех планируемых этапов работ подрядчику предстоит отремонтировать 5-7-полосный участок длиной 7,8 км от ул. Мичурина до пр. Кирова.

Фото: pixabay.com