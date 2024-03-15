На избирательных участках в Самаре можно проголосовать и за общественные пространства, которые благоустроят в 2025 году

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На избирательных участках можно проголосовать не только за выбранного кандидата, но и за общественные пространства, которые благоустроят в 2025 году.

Всероссийское голосование за территории, участвующие в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» началось сегодня. Отдать свой голос можно до 30 апреля.

На избирательных участках организованы пункты, где жители могут выбрать общественное пространство, которое должно преобразиться. На пунктах находятся волонтеры в синих жилетках. Они рассказывают о дизайн-проектах парков и скверов со всего города.

Проголосовать очень просто: нужно лишь перейти по QR-коду с буклета и сделать свой выбор на Госуслугах.