На избирательных участках в Самаре можно проголосовать и за общественные пространства, которые благоустроят в 2025 году

Я нашел ошибку
Главные новости:
На горнолыжном курорте в Сочи умерла туристка из Самары
На горнолыжном курорте в Сочи умерла туристка из Самары
На связи с Китаем: как билайн бизнес организует международные каналы связи для российских компаний
На связи с Китаем: как билайн бизнес организует международные каналы связи для российских компаний
В Тольятти на пожаре пострадали двое детей
В Тольятти на пожаре пострадали двое детей
В Самаре завершилось строительство крытого футбольного манежа.
В Самаре завершилось строительство крытого футбольного манежа
В ИК-26 УФСИН России по Самарской области проведен патриотический концерт
В ИК-26 УФСИН России по Самарской области проведен патриотический концерт
В Самарской области на выборах Президента работают международные наблюдатели
В Самарской области на выборах Президента работают международные наблюдатели
Ежегодно увеличивается охват противовирусной терапией пациентов с вирусным гепатитом С
Ежегодно увеличивается охват противовирусной терапией пациентов с вирусным гепатитом С
В Жигулёвске продолжают капитальный ремонт ДК «Юбилейный»
В Жигулёвске продолжают капитальный ремонт ДК «Юбилейный»
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.64
0.1
EUR 100.26
0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Добрые новости»: 15 марта состоится лекция "В единстве ценностей единство России. Лучшие практики проектов для школ"
В Историческом парке Самары прошел Полуфинал регионального этапа интеллектуальной Олимпиады «IQ ПФО» среди студентов
Работодатели и соискатели встретятся на ярмарке трудоустройства в Самарской области
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

На избирательных участках в Самаре можно проголосовать и за общественные пространства, которые благоустроят в 2025 году

15 марта 2024 11:56
183
На избирательных участках в Самаре можно проголосовать и за общественные пространства, которые благоустроят в 2025 году

На избирательных участках можно проголосовать не только за выбранного кандидата, но и за общественные пространства, которые благоустроят в 2025 году.

Всероссийское голосование за территории, участвующие в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» началось сегодня. Отдать свой голос можно до 30 апреля.

На избирательных участках организованы пункты, где жители могут выбрать общественное пространство, которое должно преобразиться. На пунктах находятся волонтеры в синих жилетках. Они рассказывают о дизайн-проектах парков и скверов со всего города.

Проголосовать очень просто: нужно лишь перейти по QR-коду с буклета и сделать свой выбор на Госуслугах.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области на выборах Президента работают международные наблюдатели
15 марта 2024, 12:42
В Самарской области на выборах Президента работают международные наблюдатели
В составе делегации представители Алжира, Боснии и Герцоговины, Венесуэлы, Парагвая, США и Болгарии. Выборы в Самарской области
66
В Самаре 17 марта перекроют дороги в центре города
15 марта 2024, 11:15
В Самаре 17 марта перекроют дороги в центре города
Данная ограничительная мера не будет распространяться на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны. Транспорт
122
В Самарской области работает общественная горячая линия связи с избирателями
15 марта 2024, 10:57
В Самарской области работает общественная горячая линия связи с избирателями
Свои обращения можно отправить также по электронной почте. Выборы в Самарской области
151

В центре внимания
В Самарской области на выборах Президента работают международные наблюдатели
15 марта 2024  12:42
В Самарской области на выборах Президента работают международные наблюдатели
82
На избирательных участках в Самаре можно проголосовать и за общественные пространства, которые благоустроят в 2025 году
15 марта 2024  11:56
На избирательных участках в Самаре можно проголосовать и за общественные пространства, которые благоустроят в 2025 году
169
В Самаре 17 марта перекроют дороги в центре города
15 марта 2024  11:15
В Самаре 17 марта перекроют дороги в центре города
127
В Самарской области работает общественная горячая линия связи с избирателями
15 марта 2024  10:57
В Самарской области работает общественная горячая линия связи с избирателями
155
В Самарской области начал работу Центр общественного наблюдения за выборами
15 марта 2024  10:28
В Самарской области начал работу Центр общественного наблюдения за выборами
182
Весь список