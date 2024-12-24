На II очереди самарской набережной открыт современный бесплатный общественный туалет

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Муниципальное учреждение «Самарская набережная» завершило возведение бесплатного общественного туалета на II очереди набережной. Средства в размере 20 млн рублей выделены из городского бюджета. Общественный туалет открылся в районе спуска по улице Маяковского, его площадь более 82 кв. м.



«Мы намерены ежегодно расширять инфраструктуру самарской набережной. Старые туалеты давно требовали замены. Новое сооружение отвечает потребностям маломобильного населения: есть пандусы, отдельная кабинка. В следующем году планируем сделать еще один современный стационарный туалет под Первомайским спуском», – сказал директор МАУ «Самарская набережная» Артемий Анисимов.



Туалетный комплекс сборно-разборный, на металлокаркасе, с ограждающими конструкциями из сэндвич-панелей. Уборную на 12 мест оборудовали канализационно-насосной системой, системами водоотведения, отопления, горячего и холодного водоснабжения, пожаротушения, охранно-пожарной сигнализацией. Санузлы укомплектовали сенсорными элементами – инфракрасными смесителями, сушилками для рук. Сантехника антивандальная: установили унитазы из нержавеющей стали. Благоустроена и территория по периметру – восстановлено плиточное покрытие.



Новое сооружение предназначено не только для отдыхающих, но и для сотрудников МАУ «Самарская набережная». После смен и в обеденный перерыв работники могут пользоваться отдельным санузлом с душевыми, служебным помещением для хозяйственно-бытовых нужд, комнатой отдыха с телевизором.



Все туалеты на набережной функционируют бесплатно: ежедневно, с 09:00 до 21:00 – 4 сетевых стационарных туалета и 3 мобильных туалета, круглосуточно доступны более 20 переносных биотуалетных кабин.

Фото: Администрация Самары