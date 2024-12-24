Я нашел ошибку
Главные новости:
На старте мероприятия участники водили хороводы, отгадывали зимние загадки и радовались встрече и общению.
В Самарском Дворце ветеранов для ребят с ОВЗ показали театрализованное представление «Приключения на новогодней фабрике подарков»
Общественный туалет открылся в районе спуска по улице Маяковского, его площадь более 82 кв. м. 
На II очереди самарской набережной открыт современный бесплатный общественный туалет
Теперь в семье Владимира и Светланы 10 детей: 3 сына и 7 дочерей.
В замечательной семье из Кинеля родился 10-й ребенок.
 Сотрудников энергетических компаний с профессиональным праздником поздравил Михаил Смирнов.
Энергетики Самарской области продолжают принимать поздравления с профессиональным праздником
Денис Радченко награжден медалью «За отвагу». После ранения получил инвалидность. Собственного жилья у ветерана пока нет.
Самарскому ветерану СВО помогут получить жилье
По сравнению с 2023 годом Самарская область улучшила свои позиции, поднявшись с 10 места и заняв 9-ю строчку среди регионов-лидеров.
Самарская область вошла в ТОП-10 итогового рейтинга регионов РФ
Люди пропадают в городской и природной среде, ежедневно на горячую линию поисково-спасательного отряда поступают заявки на поиск.
«Центр поиска пропавших людей Самарской области» ведет набор добровольцев на обучающий курс «Волонтер поискового отряда»
Это важно, так как если ребенок рождается вне брака, отцу придется еще доказать отцовство.
В Госдуме предложили женить россиян в роддомах
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 101.61
-0.73
EUR 105.25
-1.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Студентам в формате дискуссии рассказали о трендах развития туристической отрасли Самарской области
В особняке Клодта в Самаре открывается экспозиция, посвящённая культуре Китая
В Самаре прозвучит древнерусское пение
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

На II очереди самарской набережной открыт современный бесплатный общественный туалет

24 декабря 2024 17:20
70
Общественный туалет открылся в районе спуска по улице Маяковского, его площадь более 82 кв. м. 

Муниципальное учреждение «Самарская набережная» завершило возведение бесплатного общественного туалета на II очереди набережной. Средства в размере 20 млн рублей выделены из городского бюджета. Общественный туалет открылся в районе спуска по улице Маяковского, его площадь более 82 кв. м. 

«Мы намерены ежегодно расширять инфраструктуру самарской набережной. Старые туалеты давно требовали замены. Новое сооружение отвечает потребностям маломобильного населения: есть пандусы, отдельная кабинка. В следующем году планируем сделать еще один современный стационарный туалет под Первомайским спуском», – сказал директор МАУ «Самарская набережная» Артемий Анисимов.

Туалетный комплекс сборно-разборный, на металлокаркасе, с ограждающими конструкциями из сэндвич-панелей. Уборную на 12 мест оборудовали канализационно-насосной системой, системами водоотведения, отопления, горячего и холодного водоснабжения, пожаротушения, охранно-пожарной сигнализацией. Санузлы укомплектовали сенсорными элементами – инфракрасными смесителями, сушилками для рук. Сантехника антивандальная: установили унитазы из нержавеющей стали. Благоустроена и территория по периметру – восстановлено плиточное покрытие. 

Новое сооружение предназначено не только для отдыхающих, но и для сотрудников МАУ «Самарская набережная». После смен и в обеденный перерыв работники могут пользоваться отдельным санузлом с душевыми, служебным помещением для хозяйственно-бытовых нужд, комнатой отдыха с телевизором. 

Все туалеты на набережной функционируют бесплатно: ежедневно, с 09:00 до 21:00 – 4 сетевых стационарных туалета и 3 мобильных туалета, круглосуточно доступны более 20 переносных биотуалетных кабин.

 

Фото:   Администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Теперь в семье Владимира и Светланы 10 детей: 3 сына и 7 дочерей.
24 декабря 2024, 17:07
В замечательной семье из Кинеля родился 10-й ребенок.
Теперь в семье Владимира и Светланы 10 детей: 3 сына и 7 дочерей. Общество
16
Денис Радченко награжден медалью «За отвагу». После ранения получил инвалидность. Собственного жилья у ветерана пока нет.
24 декабря 2024, 16:48
Самарскому ветерану СВО помогут получить жилье
Денис Радченко награжден медалью «За отвагу». После ранения получил инвалидность. Собственного жилья у ветерана пока нет. Политика
57
Люди пропадают в городской и природной среде, ежедневно на горячую линию поисково-спасательного отряда поступают заявки на поиск.
24 декабря 2024, 16:17
«Центр поиска пропавших людей Самарской области» ведет набор добровольцев на обучающий курс «Волонтер поискового отряда»
Люди пропадают в городской и природной среде, ежедневно на горячую линию поисково-спасательного отряда поступают заявки на поиск. Общество
101

В центре внимания
98 бригад заняты на расчистке кровель зданий Самары от снега
24 декабря 2024  12:52
98 бригад заняты на расчистке кровель зданий Самары от снега
186
Из-за ледостава возможно увеличение времени движения в пути на линии «Самара-Подголятино»
24 декабря 2024  12:46
Из-за ледостава возможно увеличение времени движения в пути на линии «Самара-Подголятино»
196
26 декабря в Самару прибудет сказочный Поезд Деда Мороза
24 декабря 2024  11:22
26 декабря в Самару прибудет сказочный Поезд Деда Мороза
210
Самарский университет им. Королёва получил статус авиационного учебного центра
24 декабря 2024  09:37
Самарский университет им. Королёва получил статус авиационного учебного центра
228
Среднесуточный вывоз снега в Самаре составляет более 5 тысяч тонн
23 декабря 2024  10:25
Среднесуточный вывоз снега в Самаре составляет более 5 тысяч тонн
397
Весь список