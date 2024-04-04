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На дорогах Самары работают поливочно-моечные машины

4 апреля 2024 21:18
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Мойка уже осуществляется на тех участках, где проезжая часть дорог полностью освобождена от снега.

Мойка уже осуществляется на тех участках, где проезжая часть дорог полностью освобождена от снега.

Постепенно идет подбор мусора. Но после зимы в прилотковых зонах дорог скопилось и много пылевых отложений, песка, наносного грунта. Водные процедуры способны решить эти проблемы. К мойке приступили также на отдельных объектах благоустройства. Пока по всему городу работают до 12 поливочно-моечных машин. В дальнейшем к мойке планируется выпускать порядка 40-50 единиц. 
 
С завтрашнего дня синоптики не исключают возвращение осадков в виде дождя. В таких условиях мойка не только не запрещена, но и даже показана. 
 
Подготовленные «ливневки» в определенных количествах в состоянии принимать в том числе наносной мусор, грунт, песок, грязь, которые потом, во время прочистки коллекторов, вытаскиваются из пескоулавливателей. 
 
Также для обеспыливания предназначены вакуумные подметально-уборочные машины. Малогабаритные пылесосы отчаются большей маневренностью, поэтому преимущественно их задействуют для очистки тротуаров и других пешеходных зон, узких участков, территорий со сложной конфигурацией, общественных пространств. 
 
Все виды таких машин схожи тем, что они оснащены щеточным оборудованием, которое отправляет смёт в специальный бункер, а также имеют функцию смачивания поверхностей, подготовленных к уборке. Это важная опция, позволяющая предотвратить образование «облака» пыли в ходе работ. Пылесосы будут работать до конца теплого сезона. 
 
В настоящее время по улице Солнечной и ряду других уже прошла поливочно-моечная техника. По мере подготовки улиц к влажной уборке и выходу пылесосов все большее количество участков будут охватывать и такими сезонными работами.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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