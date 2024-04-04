На дорогах Самары работают поливочно-моечные машины

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Мойка уже осуществляется на тех участках, где проезжая часть дорог полностью освобождена от снега.

Постепенно идет подбор мусора. Но после зимы в прилотковых зонах дорог скопилось и много пылевых отложений, песка, наносного грунта. Водные процедуры способны решить эти проблемы. К мойке приступили также на отдельных объектах благоустройства. Пока по всему городу работают до 12 поливочно-моечных машин. В дальнейшем к мойке планируется выпускать порядка 40-50 единиц.



С завтрашнего дня синоптики не исключают возвращение осадков в виде дождя. В таких условиях мойка не только не запрещена, но и даже показана.



Подготовленные «ливневки» в определенных количествах в состоянии принимать в том числе наносной мусор, грунт, песок, грязь, которые потом, во время прочистки коллекторов, вытаскиваются из пескоулавливателей.



Также для обеспыливания предназначены вакуумные подметально-уборочные машины. Малогабаритные пылесосы отчаются большей маневренностью, поэтому преимущественно их задействуют для очистки тротуаров и других пешеходных зон, узких участков, территорий со сложной конфигурацией, общественных пространств.



Все виды таких машин схожи тем, что они оснащены щеточным оборудованием, которое отправляет смёт в специальный бункер, а также имеют функцию смачивания поверхностей, подготовленных к уборке. Это важная опция, позволяющая предотвратить образование «облака» пыли в ходе работ. Пылесосы будут работать до конца теплого сезона.



В настоящее время по улице Солнечной и ряду других уже прошла поливочно-моечная техника. По мере подготовки улиц к влажной уборке и выходу пылесосов все большее количество участков будут охватывать и такими сезонными работами.

Фото: администрация Самары