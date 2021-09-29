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На Аллее Трудовой Славы в Самаре готовят фундамент для установки стелы

29 сентября 2021 12:30
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На Аллее Трудовой Славы в Самаре готовят фундамент для установки стелы

В Самаре продолжаются работы по установке стелы «Город трудовой доблести» на проспекте Юных Пионеров.

В настоящее время готовят фундамент для масштабного монумента. Все работы ведутся под контролем городского департамента градостроительства. Подрядчики выдерживают установленный  график.

«На сегодняшний день никаких сложностей нет, в кратчайший период администрация города разработала проект данной стелы, он прошел государственную экспертизу. Подрядчиками закуплены все необходимые материалы. Субподрядчики, которые задействованы на исполнении барельефов и тех пилонов, которые будут установлены вокруг стелы, в активной фазе – эти работы выполняют в мастерских», - рассказал руководитель Департамента градостроительства г.о. Самара Сергей Шанов.

По замыслу авторов проекта, монумент будет представлять собой вертикальную конструкцию из стекла и металла высотой около 26 метров, обрамлять ее будут 10 информационных пилонов, выполненных в технике графического коллажа. На центральной части композиции расположат изображения легендарного самолета ИЛ-2 и военного парада 1941 года в Куйбышеве, а на пилонах – информацию о памятных датах и основных событиях военных лет. 

Монтаж стелы планируют завершить в первой половине ноября. 

Напомним, почетное звание «Город трудовой доблести» было присвоено столице 63-го региона 2 июля 2020 года Указом Президента России Владимира Путина. Это звание подчеркивает вклад Куйбышева и его жителей в Победу Советского Союза в Великой Отечественной войне. 

Место для установки знакового монумента выбрали по предложению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова сами жители региона. Летом 2020 года в общественном обсуждении приняли участие более 12000 человек. 

Большинство ветеранов и участников голосования назвали именно Аллею Трудовой Славы наиболее подходящим местом для установки стелы: она олицетворяет вклад Запасной столицы в Великую Победу, поскольку на Безымянку были перевезены эвакуированные предприятия оборонно-промышленного комплекса страны, большая часть заводов города выпускала детали для боевых самолетов, снаряды, все необходимое для фронта.

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