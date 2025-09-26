Я нашел ошибку
Главные новости:
При себе необходимо иметь паспорт.
26 сентября на стадионе «Солидарность Самара Арена»  все желающие смогут сделать прививку от гриппа
В новом подразделении Елховской центральной районной больницы будут получать помощь более 200 жителей.
В селе Вязовка Елховского района возводится современный ФАП
За продажу арестованного автомобиля самарца привлекли к уголовной ответственности
В Сызрани транспортные полицейские подвели итоги мероприятия «Должник»
«Единая Россия» определила кандидатов на пост председателя городской Думы Самары и руководителя депутатского объединения
В Красноярском районе завершили работы по благоустройству 3 общественных пространств
Самарская область в тройке лучших на фестивале уличного искусства ПФО «ФормАРТ»
Открыта регистрация представителей СМИ и блогосферы на XIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава»
В «ЗИМ Галерее» в Самаре расскажут о творчестве Анри Матисса
Самарцев приглашают на встречу с путешественником Антоном Кротовым
В Рощинском, в клубе при военном госпитале, состоялся концерт Жанны Сосенко, автора - исполнителя
Весь список
Мурал «Хлеб и сталь Победы» граффити-художника из Самарской области - в числе победителей окружного фестиваля «ФормAРТ»

26 сентября 2025 11:38
143
Мурал «Хлеб и сталь Победы» граффити-художника из Самарской области - в числе победителей окружного фестиваля «ФормAРТ»,

25 сентября 2025 года в рамках торжественной церемонии закрытия фестиваля «ФормАРТ» наградили лучших граффити-художников Приволжского федерального округа.

В течение трёх дней участники окружного финала создавали масштабные арт-объекты в парке имени Кирова, посещали лекции по современному искусству и профессиональному развитию, а также знакомились с культурным наследием Кировской области.

Традиционно определение победителя фестиваля включало народное и экспертное голосование. В церемонии награждения, которая состоялась в Галерее Прогресса, принял участие заместитель полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.

По итогам голосования лучшей стала работа Александра Попова «Ждёт» из Республики Татарстан. Второе место заняла Ангелина Волкова с работой «Хранитель памяти» из Республики Мордовия. Решением организационного комитета сразу 2 художника закрыли тройку лидеров – Кирилл Зырянов из Самарской области с работой «Хлеб и сталь Победы» и Кирилл Ильин из Республики Башкортостан с работой «Всадники».

«Хлеб и сталь победы» посвящена трудовому подвигу жителей Куйбышевской области в годы Великой Отечественной войны. В июле при содействии Самарских студенческих отрядов мурал появился на одном из объектов в Новокуйбышевске и уже стал новым культурным символом города.

Победителям и призерам вручены гранты на творческое развитие от 100 до 200 тысяч рублей. Также в этом году совместно с PRIFO проводилось голосование в номинации «Победитель в сети». Среди финалистов фестиваля подписчиками телеграм-канала была выбрана лучшая работа – «Дорога домой» художника Ильи Крылова из Саратовской области.

Ярким завершением фестиваля стали творческие номера и интерактивы с участниками. Фестиваль «ФормAРT» проводится с 2020 года по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и направлен на поддержку творчества молодых художников, создание современной городской среды и новых культурных кодов в регионах ПФО с помощью искусства граффити.

Организаторами являются аппарат полномочного представителя Президента РФ в ПФО, НКО «Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе», правительство Кировской области, органы государственной власти субъектов РФ, расположенных в пределах Приволжского федерального округа.

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента России в ПФО

