МЦУ Самары на связи с населением: на улице Ставропольской убрали мусор с придомовой территории

119

Электронная платформа «Инцидент-Менеджмент», в которой работает Муниципальный центр управления Самары, благодаря настроенным алгоритмам непрерывно мониторит социальные сети и фиксирует вопросы и замечания граждан в адрес органов власти.

Так, в одном из пабликов в социальных сетях жители сообщили, что на улице Ставропольской, 98, корпус 1 накопился мусор, который никто не убирает.

«Здесь офисный центр и магазин, поток людей большой. Местным жителям приходится время от времени убираться самостоятельно», — сказано в сообщении жителя Промышленного района.

28 ноября Администрация Промышленного внутригородского района Самары получила сообщение в системе и адресовала его в адрес управляющей организации. В этот же день дворники УК ООО «Газэнергомонтаж» навели порядок на территории.

Призываем жителей Самары с уважением относиться к ежедневному труду работников служб благоустройства города, управляющих компаний – не мусорить, соблюдать чистоту и порядок во дворах и общественных пространствах города, отходы доносить до урн или контейнерных площадок!

В случае если управляющая компания (ТСЖ, ЖСК, ТСН) систематически уклоняется от выполнения работ по содержанию многоквартирного дома и закрепленной за ней прилегающей территории, или выполняет их некачественно и несвоевременно, жители вправе обращаться в ГЖИ Самарской области.