Молодёжь Самары поможет привести город в порядок

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20 апреля 2021 года в 12:00 в Струковском парке (Красноармейская, 2а) состоится молодежный субботник, в котором примут участие активисты движения акция «Чистый город».

«Чистый город» — серия молодежных экологических акций, направленных на участие молодежи в благоустройстве территории города Самары. Данная акция проводится при поддержке Самарского Дома молодежи с 2015 года. Каждый год молодые люди, в числе которых — студенты вузов, ссузов, волонтеры, а также члены молодежных организаций, собираются на различных площадках города, чтобы убрать их после зимнего сезона от листвы, старой травы и мусора, подготавливая территорию к весне.

Во время проведения мероприятия 20 апреля студенты 7 образовательных организаций (СамГТУ, СКСиП, СГСПУ, СМУ им. Шаталова, СОУКИ, СХУ, СамГМУ) разделятся на группы и очистят Струковский парк от мусора. Координировать мероприятие будет ведущий с импровизированной сцены. Также будет организовано музыкальное сопровождение и питание студентов.

Акция «Чистый город» в этом году проводится в разных парках города в течение 3 дней. Участники акции уже успели внести свой вклад в благоустройство парка имени Щорса (г. Самара, Железнодорожный район, ул. ​Урицкого, 1а) и парка Воронежские озера (г. Самара, Промышленный район, ул. Стара-Загора, 110 ст3).

Привлечение к решению проблем городского уровня, воспитание трудовой и экологической культуры – важные аспекты работы с молодым поколением. Мероприятие «Чистый город» является ярким примером, объединяющим эти направления.

Организатором мероприятий выступает муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский дом молодежи» при поддержке Департамента культуры, туризма и молодежной политики Администрации г.о. Самара.