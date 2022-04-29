Модернизацию отрасли обращения с отходами обсудили в правительстве Самарской области

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Совещание по вопросу строительства многофункциональных комплексов по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Самарской области обсудили на совещании в Правительстве региона под председательством первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова. В совещании приняли участие представители министерств и ведомств региона.

Создание современных мусоросортировочных станций — важное направление работы по модернизации отрасли обращения с отходами. За три года в систему обработки ТКО было включено пять новых многофункциональных комплексов. На сегодняшний день доля обработанных ТКО составляет 44,6 %.

Глава регионального кабмина обратился к коллегам о необходимости переходить ко всем процедурам по заключению концессионного соглашения: «На сегодняшний день есть практически все. Земельные участки, дорожные карты, экологическая экспертиза по всем объектам, а также положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по 3 объектам».

Заместитель министра энергетики и ЖКХ Наталья Ржевская доложила о подготовке контракта по техзаданию на проведение работ, обозначив ряд проблемных вопросов, с которыми приходится сталкиваться на этапе составления документа.

О возможных вариантах ввода в эксплуатацию объектов размещения твердых коммунальных отходов отдельными картами рассказала профессор кафедры «Химическая технология и промышленная экология» ФГБОУ ВО СамГТУ Ольга Тупицына: «В отношении полигонов возможно такое строительство, подразумевающее поэтапный ввод в эксплуатацию основного участка захоронения отходов. Когда строится сначала первая карта, затем реализуется строительство второй карты».

Виктор Кудряшов обратил внимание на необходимость сконцентрироваться ведомствам в решении поставленной задачи, и ускориться в подготовке необходимой документации, обозначив срок – середина мая.

Напомним, в рамках реализации региональной составляющей Самарской области федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» национального проекта «Экология» до конца 2023 года в регионе планируется строительство четырех многофункциональных комплексов обращения с отходами — на территориях Сергиевского, Кинель-Черкасского, Хворостянского и Большечерниговского муниципальных районов.