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Метро «Театральная»: в Самаре продолжаются работы по выносу инженерных коммуникаций

2 сентября 2022 17:07
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Процесс переноса коммуникаций не менее важен, чем непосредственно строительство метро, чтобы сохранить инфраструктуру в районе.

Под непрерывным контролем находятся все работы, сопряженные с выносом инженерных коммуникаций в связи с возведением новой станции метро «Театральная», которая, напомним, станет последней на первой ветке самарского метрополитена.

Процесс переноса коммуникаций не менее важен, чем непосредственно строительство метро, чтобы сохранить инфраструктуру в районе. Каждый «шаг» региональным заказчиком и подрядчиками скрупулезно прорабатывается во взаимодействии с городскими властями. Так, сегодня актуальные вопросы обсудили на еженедельном совещании, которое провел Первый заместитель Главы Самары Владимир Василенко.

«Ситуация штатная, вопросы решаются в рабочем порядке. Если говорить о предстоящих работах, то в ближайшее время потребуется закрытие по одной полосе улицы Вилоновской, где будет производиться горизонтальное бурение – это необходимо для выноса газопровода среднего давления. Одновременно, где запланированы заводные котлованы, по периметру в сторону улиц Самарской и Молодогвардейской будет прохождение кабеля в границах суженной одной полосы. Как только работы завершатся, мы восстановим благоустройство – заделаем асфальтобетонное покрытие, откроем движение, затем специалисты перейдут на вторую полосу, – пояснил Первый вице-мэр. – Также организуются работы, связанные с водоводом диаметром 300 мм и переключением домов, чтобы потребители были обеспечены холодным водоснабжением. С четной и нечетной сторон дома, которые идут до середины улицы Галактионовской в сторону улицы Ульяновской, будут переключены».

Отметим также, что в настоящее время специалисты трудятся в сквере, расположенном в районе перекрестка улиц Вилоновской и Галактионовской, где проходит труба горячего водоснабжения; намечено переключение. А в сквере в районе пересечения улиц Красноармейской и Галактионовской в фокусе внимания – труба диаметром 800 мм, обеспечивающая холодное водоснабжение. Все требуемые работы на коммуникациях в вышеуказанных локациях производятся параллельно.

В дальнейшей перспективе работы будут сосредоточены также на улицах Самарской, Рабочей, Полевой, Галактионовской.

Кроме того, сегодня на совещании коснулись и нюансов, связанных с расселением из зоны строительства метрополитена. Все меры будут приняты с учетом экспертной оценки. Несмотря на то, что большинство вопросов находится в компетенции регионального министерства строительства, муниципалитет всячески помогает в принятии и реализации решений. Так, с 5 сентября текущего года в Администрации Ленинского внутригородского района начнет функционировать кабинет, где юристы, специалисты в сфере жилищного строительства будут бесплатно консультировать жителей, проживающих в периметре метростроя. Подробнее – на официальном сайте Администрации Самары по ссылке: https://www.samadm.ru/media/news/39122/.

В приоритете – адресный, индивидуальный подход к каждой семье, чтобы жители исторического центра города взамен изымаемого и расселяемого получили жилье не меньшей площади, сообщает пресс-служба горадминистрации.

 

Фото:   администрация Самары

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