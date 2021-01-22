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Мечты жителей Хворостянского района о скейтпарке и зоне отдыха сбудутся уже в этом году

22 января 2021 16:50
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Во время рабочей поездки в Хворостянский район губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по стратегическому развитию муниципалитета.

21 января во время рабочей поездки в Хворостянский район губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по стратегическому развитию муниципалитета, и вечером, после рабочего дня, личный прием граждан в местном отделении партии «Единая Россия».

 К главе региона обратились мамочки села Романовка. Заявительницы просили обустроить место для активного отдыха всей семьей. Село достаточно благоустроенное, но прогулочной зоны для игр на воздухе у них нет.

 -  У нас хорошо. Воздух свежий. И мы даже место уже нашли. Все жители поддержат, потому что сейчас активно отдыхать негде, - посетовала мама двоих детей Ольга Лупина. 

 Решением может стать обустройство парка на улице Мещерякова. Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин сообщил, что это возможно будет сделать по  государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» и уже в 2021 году. На территории установят спортивную площадку с резиновым покрытием, освещение, установят уличные спортивные тренажеры, детский игровой комплекс и скамейки. Приступить к работам смогут в мае. В самый разгар лета в июле 2021 года парк примет гостей.

 - Попрошу вас участвовать в этом лично: одобрить проект, а затем контролировать ход работ, это очень важно. Все программы сейчас нацелены на участие людей, - обратился губернатор к сельчанам.

 Жители сразу нескольких населенных пунктов района обратились к главе региона с просьбой  выделить им транспорт для доставки в больницу.

 - Пандемия новой коронавирусной инфекции перевернула всю нашу жизнь с ног на голову. Спасибо ученым, которые разработали вакцину от этой болезни. Но на территории нашего района расположены 27 населенных пунктов, некоторые находятся в десятках километров от центральной районной больницы, где делают прививки. Нужно решить вопрос, как доставлять людей в ЦРБ для вакцинации, - сказала жительница Хворостянки Галина Шалашова.

 Дмитрий Азаров назвал этот вопрос справедливым. Он напомнил, что в 2020 году районные больницы передали больше 160 автомобилей для оказания неотложной помощи, в том числе, 6 машин в Хворостянский район. Однако для вакцинации логично задействовать технику большей вместимости для доставки группы людей в ЦРБ. Такую возможность проработают. По словам министра здравоохранения региона Армена Беняна в 2021 году по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения планируется приобрести ГАЗель для перевозки пациентов. Подумают и о том, как задействовать уже имеющиеся в районе автобусы для обеспечения удобства вакцинации людей.

Юный житель поселка Прогресс вместе с мамой попросил обустроить скейт-площадку для таких же ребят, как и он. Обещал, что друзья роллеры тоже поддерживают. Вопрос для села более чем актуальный – на 800 жителей там приходится 300 детей. Например, у заявительницы Марии Орловой их трое. «Дети – это главное богатство для любого родителя. Не останавливайтесь на достигнутом! Трое – это не предел!» - обратился к ней Губернатор и подчеркнул, что обязательно поможет с обустройством места для активного отдыха. Спортивный объект планируется построить в населенном пункте к 1 сентября 2021 года по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». 

Кроме того, на прием пришли жители села Владимировка. В прошлом году здесь был проведен первый этап капитального ремонта местной школы. Подрядчик заменил оконные и дверные блоки, системы водопровода и канализации. По словам сельчан, в школе стало очень тепло. В этом году должен начаться второй этап ремонта. На приеме у губернатора жители попросили в первую очередь сосредоточить усилия подрядчиков на замене протекающей кровли, а уже потом приступать к остальным работам. Дмитрий Азаров дал поручение выполнить просьбы родителей и учителей, передает пресс-служба облправительства.

 

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Комментарии

Благоустройство региона
22 января 2021  16:50
Во время рабочей поездки в Хворостянский район губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по стратегическому развитию муниципалитета.
Мечты жителей Хворостянского района о скейтпарке и зоне отдыха сбудутся уже в этом году
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