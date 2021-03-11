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Масленичная неделя: на площади Куйбышева начнет работу  тематический комплекс

11 марта 2021 19:47
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На территории «Деревеньки» появился скотный двор с арт-объектами из сена.

Продолжается масленичная неделя, которая завершится 14 марта. В этом году массовых гуляний не будет. Однако для праздничного настроения создан тематический комплекс на площади Куйбышева. Он начнет свою работу 12 марта с 15:00 до 22.00; в субботу и воскресенье площадки будут открыты с 10.00 до 22.00.

На площади Куйбышева уже установлена Маслена, тантамарески и экран, на котором будут показывать развлекательный контент. В ближайшее время рядом с главной Масленой появятся куклы, сделанные горожанами в рамках конкурса «Самарская Маслена – гостья дорогая!».

Установлены точки общественного питания и павильоны ярмарки "Город Мастеров". В этом году количество торговых объектов увеличено для соблюдения требований Роспотребнадзора.

Завершается оформление локаций «Чайная» и «Деревенька». Среди арт-объектов "Чайной" - самовар,чашки, петух,мужичок с гармошкой и другие экспозиции. Преображается и усадьба Деда Мороза-она «обрела» весеннее убранство.На территории «Деревеньки» появился скотный двор с арт-объектами из сена.

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