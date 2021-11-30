Лучшую концепцию пятой очереди самарской набережной предложили архитекторы из «ОККО»

184

26 ноября стали известны итоги конкурса на лучшее концептуальное архитектурно-планировочное и конструктивное предложение пятой очереди набережной реки Волга в Самаре. Первое место жюри присвоило самарской архитектурной мастерской «ОККО». В проектную группу вошли Олег Казаков, Клавдия Фроловичева, Надежда Ухаткина, Павел Романов, Владислав Плотников, пишет Обозрение.

Проект мастерской «ОККО» предполагает, что новая очередь набережной будет поделена на пять зон – «пять открытий». На первом участке от ул. Вилоновской до пивзавода авторы предлагают развивать гастрономическую инфраструктуру.

Бывшие хозяйственные постройки вдоль Волжского проспекта могут быть задействованы для стрит-ритейла. Территорию возможно освободить и использовать для инфраструктуры судов и яхт-клуба.

Второй участок — «Дно», где архитектурный ансамбль пивоваренного завода будет интегрирован в комплекс набережной. В рамках третьего участка от ул. Ульяновской до оврага предлагается сохранить ежегодное место гнездовья бакланов.

Для этого на территории планируется создать для птиц «небольшой остров и вынос основного пешеходного променада в акваторию для бесконтактного наблюдения за птицами».

Четвертая зона будет располагаться в границах угольной галереи ГРЭС, часть которой может быть восстановлена и использована для организации музея компании «Т Плюс».

Наконец, на пятом участке от угольного оврага до бассейна ЦСК ВВС авторы предусматривают создание условий для досуговых, культурно-развлекательных и торговых функций. От существующей там площади для проведения массовых мероприятий организуют спуск к воде «Театр закатов».

Сама площадь может быть расширена. Под площадью у бассейна намереваются создать подземную парковку на 300 машиномест.

29 ноября итоги конкурса прокомментировала глава Самары Елена Лапушкина. «Впереди народное голосование, после которого эксперты приступят к проектированию и составлению технического задания. Приступить к реализации этого масштабного проекта планируется в 2023 году», — заявила мэр города.

Разработать проект прибрежной территории, которая соединит старую и новую набережные Волги в Самаре, поручил глава региона Дмитрий Азаров в послании Самарской губернской Думе в мае 2021 года.

Всего в адрес оргкомитета поступило 30 работ. В состав конкурсной комиссии вошли известные российские архитекторы, члены Союза архитекторов России и Международной академии архитектуры (МААМ), а также представители городской администрации Самары и правительства Самарской области.

Победитель конкурса получит премию в 500 тыс. рублей. Планируется, что «лучшие идеи и предложения, представленные на конкурс, будут реализованы и послужат развитию и благоустройству Самары».