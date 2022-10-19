Кошки будут с фонарями благодаря быстрой реакции местных властей на жалобы в соцсетях

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Жители Кошкинского района своими сообщениями привлекли внимание главы муниципалитета Юрия Горяинова к проблеме отсутствия освещения на улице Железнодорожной:

«Как дорогу переходить в тёмное время суток? Ладно взрослый, а дети, которые идут в школу! Примите меры пожалуйста!»

Граждане обратились к главе на его личной странице и предложили организовать встречу, чтобы рассказать все в деталях. Такая встреча на станции Подгузная состоялась. Вопрос с освещением оказался сложным. Столбы ЛЭП, находящиеся на этой улице, находятся в собственности РЖД. И без согласия этой структуры нельзя было установить на них фонари освещения. Горяинов встретился с руководством регионального ведомства и заручился поддержкой.

«Разрешение на использование опор ЛЭП получено», - рассказал глава Кошкинского района в своем аккаунте в соцсетях. Уже в этом году начнутся работы по установке фонарей.

Жители говорили о том, что есть проблемы с переходом через пути. Руководство дороги заверило, что в 2023 году начнутся работы по созданию такого перехода. В частности, это позволит сократить для детей, которые здесь живут, путь в школу.

Кроме того, благодаря системе «Инцидент Менеджмент» - основному инструменту работы ЦУР Самарской области, власти Кошкинского района оперативно восстановили освещение еще на нескольких улицах райцентра.

«Ещё к вам просьба по поводу Погрузной, ул. Полевая уже 2 года горит один фонарь на всю улицу. Если примите меры, будем всей улицей вам благодарны!», - написали сельчане.

Поселковая администрация обещала купить новые лампочки и рассмотреть возможность нарастить освещение дополнительными светоточками. Также оперативно восстановили освещение на ул. Мира.

Чтобы Центр управления регионом увидел ваше сообщение - оставьте его в комментариях официальных пабликов органов власти Самарской области, в официальной группе ЦУР 63: https://vk.com/tsur63. Заявить о своей проблеме можно через личный аккаунт на сайте "Госуслуги" или мобильное приложение "Госуслуги. Решаем вместе". Также обратиться можно через платформу обратной связи на сайте Правительства Самарской области или официальных сайтах министерств и администраций муниципалитетов.

Фото: ЦУР СО