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Контроль качества ремонтных работ на автодороге «Курумоч - Новый Буян» осуществляется на каждом этапе
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Контроль качества ремонтных работ на автодороге «Курумоч - Новый Буян» осуществляется на каждом этапе

20 августа 2021 16:39
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Начать дорожные работы стало возможным благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Ремонт на автодороге «Курумоч - Новый Буян» стартовал в конце июля текущего года. Начать дорожные работы стало возможным благодаря дополнительному финансированию из федерального бюджета по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», полученному Самарской областью в марте этого года. Государственный контракт на сумму около 518 млн рублей заключили 26 июля, сейчас, через месяц, здесь уже укладывают выравнивающий слой асфальтобетона, позади - фрезерование и расширение проезжей части.

Работы рассчитаны на 2 года и должны завершиться к октябрю следующего года. Проектом предусмотрено: ремонт дорожной одежды, на протяжении 22 километров, укладка верхнего слоя покрытия из асфальтобетона в соответствии с новым ГОСТом, укрепление обочин, ремонт водопропускных труб, устройство прикромочных лотков, установка дорожных знаков, барьерного ограждения и сигнальных столбиков, разметка термопластиком.

«В данный момент происходит укладка выравнивающего слоя асфальтобетона, предварительно было сделано фрезерование, сделано уширение проезжей части. Дорога будет шириной 7 метров, на виражах уширение до 8 метров. При достаточном финансировании в строительный сезон совершенно спокойно сможем закончить полностью дорогу на 100% уже в этом году», -    проинформировал Дмитрий Тумаев, генеральный директор подрядной организации. 

Качество выполняемых работ контролируются министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области и представителями общественности на каждом этапе.

«На этом объекте сегодня проверяем качество производимых работ подрядной организацией. Эта дорога интересна тем, что она проводится в рамках дополнительного финансирования из федерального бюджета в 2021 году. Работы на большом по протяженности участке дороги начались недавно и выполняются ускоренными темпами. Качество применяемых смесей будет оценивать заказчик с помощью своей лаборатории, мы эти результаты также посмотрим и проверим. Проект «Безопасные дороги» предполагает приведение автомобильных дорог в нормативное состояние и повышения уровня безопасности всех участников движения», - разъяснил Алексей Степанов, региональный координатор партийного проекта «Безопасные дороги».

«Кураторами министерства контролируется процесс производства работ, качество выполненных работ, материалов на объекте. Стараемся постоянно взаимодействовать с подрядной организацией, проблемные вопросы решаем оперативно. Государственным контрактом предусмотрена работы до 1 октября 2022 года, при выделении дополнительного финансирования министерство рассмотрит возможность ввода объекта в текущем году, все 22 километра», - добавила Оксана Волохова, главный специалист министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, 

Благодаря опережающему финансированию из федерального бюджета в марте 2021 года в размере более 4,5 млрд рублей объёмы дорожного ремонта этого года в Самарской области увеличились до 335 км.

Обновление транспортной инфраструктуры – часть стратегии лидерства региона, разработанная по инициативе губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей области. Дополнительное финансирование обеспечивается системной работой Главы региона на федеральном уровне и успешным досрочным выполнением поставленных задач.

 

Теги: БКТ контроль ремонт автодороги

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