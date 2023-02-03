коммунальные службы Самары готовы к усиленной работе в связи с прогнозируемым снегопадом

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По прогнозам синоптиков в ближайшие сутки в Самаре возобновится снегопад. Небольшая «передышка» между осадками позволила службам благоустройства сконцентрировать усилия для очистки городских территорий от снега и наледи. Работы продолжаются ежедневно, а на улично-дорожной сети – еще в ночные часы.

Для максимальной эффективности работ профильным муниципальным предприятиям, подрядчикам и другим ответственным службам поручено еще раз проверить исправность техники, наличие достаточного количества персонала и при необходимости скорректировать графики в сторону увеличения объемов уборки, наращивания сил и средств, чтобы непогода не застала врасплох.

Отметим, что активная работа профильных служб в бесснежный период позволит более эффективно справиться с последствиями грядущего снегопада.

В текущую неделю городскими службами благоустройства активизирована работа по вывозу снега с улиц Самары на площадки для временного складирования, бригады сосредоточены и на расчистке тротуаров. На кромках дорог «открывают» решетки дождеприемников для обеспечения отвода талых вод. Кроме того, проводятся работы по очистке прилотковой зоны дорог, чтобы освободить места для сметания снега, формирования снежных валов, последующей их погрузки и вывоза. Также продолжается обработка городских территорий противогололедными материалами.

Несмотря на то, что снегоуборочные машины и персонал сосредоточены на улицах города круглосуточно, основной объем поставленных задач выполнялся и будет выполняться именно в ночную смену, когда снижается автотрафик на городских дорогах и у подрядчиков появляется больше возможностей для работы тяжелой техники.

Минувшей ночью в расчистке дорог участвовали 111 рабочих, задействовали 187 единиц техники. На «полигоны» доставлено почти 2 572 тонны снега, а с начала сезона уже вывезено порядка 120 000 тонн накоплений.

Сегодня в дневную смену на улицах города трудятся 3 364 уборщика. Вывели 250 машин, включая привлеченные. Из них 52 спецмашины и 2 937 дворников занимаются расчисткой внутриквартальных и дворовых территорий – подготовка к прогнозируемым снегопадам организована во всех внутригородских районах.

В районных администрациях проходят совещания при участии управляющих компаний, ЖСК, ТСЖ, ТСН, районных служб благоустройства, административных комиссий, а также управляющих микрорайонами по вопросам зимнего содержания территорий. Ответственным службам напоминают о необходимости качественно и своевременно обслуживать вверенные им территории, а также оперативно устранять выявленные недочеты. Помимо этого, коммунальщикам поручено обеспечить готовность выхода дополнительной техники и дворников на случай возможного усиления снегопада.

Подчеркнем, что мониторинг состояния территорий ведется в непрерывном режиме. Главы районов держат ситуацию на личном контроле. Отслеживают результативность работ не только на придомовых, внутридворовых, внутриквартальных и незакрепленных участках, но и на улично-дорожной сети, координируя профильные службы.

«В рамках установочного совещания всем управляющим компаниям, ТСЖ, ТСН, ЖСК, районному МБУ поставлена задача по организации уборки своих территорий. В дни снегопадов лично контролирую работы по зимнему содержанию, в том числе, в выходные. Внимательно отслеживаю сообщения и жалобы жителей в социальных сетях. Все их замечания направляю ответственным службам для оперативной отработки», – прокомментировала Глава Ленинского внутригородского района Самары Елена Бондаренко.

Те организации, которые не выполняют свои обязательства, рискуют попасть под наказание. Административные комиссии внутригородских районов и Государственная административно-техническая инспекция по благоустройству Самары составляют материалы по фактам выявленных нарушений, которые затем направляются в Прокуратуру и в ГЖИ.