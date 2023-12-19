Комфортная среда: в 2024 году в Красноглинском районе благоустроят 5 дворов

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Нацпроект "Жилье и городская среда": в Красноглинском районе продолжится благоустройство дворов в 2024 году

В 2024 году в Самаре продолжится обновление дворов по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2023 году в областном центре только по нацпроекту был обновлен 51 двор.



В Красноглинском районе подводятся итоги аукциона по выбору подрядной организации, которая займется благоустройством. Планируется, что 10 января 2024 года уже будет заключен муниципальный контракт.

Новый сезон благоустройства стартует с наступлением благоприятных погодных условий – в апреле-мае 2024 года. В Красноглинском районе будут обновлены 5 дворовых территорий по следующим адресам:

п. Управленческий, ул. Коптевская, д. 5

п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 17

п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 29

п. Управленческий, ул. Зелёная, д. 10,7,9

п. Управленческий, ул. Симферопольская, д. 2



В перечень выбранных жителями работ по благоустройству входит обновление асфальтового покрытия внутриквартальных проездов и тротуарных дорожек, расширение парковочных карманов. Помимо этого, жители проголосовали за новые детские и спортивные площадки с безопасным прорезиненным покрытием, зоны отдыха, урны, скамейки, ограждения и уличное освещение во дворах.