Ко Дворцу спорта в Самаре вернули памятник Высоцкому

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В понедельник, 23 августа, стало известно о том, что памятник Владимиру Высоцкому вернули к зданию Дворца спорта, что на улице Молодогвардейской в Самаре.

Информацию о том, как объект устанавливали опубликовал на своей странице в социальной сети архитектор Дмитрий Орлов.

Монтаж композиции осуществлялся при помощи подъемного крана.

Возвращение памятника на место - один из завершающих штрихов перед открытием обновленного Дворца спорта, которое запланировано на сентябрь 2021 года. У мемориала появится подсветка, а рядом будут установлены скамейки для посетителей, пишет ГТРК Самара.

Напомним, основной, спортивно-зрелищный блок включает ледовую арену с трибунами на 5000 зрителей, готовую к проведению крупных, в том числе международного уровня, соревнований, и других масштабных мероприятий и концертов.

Фото: Дмитрий Орлов / Facebook