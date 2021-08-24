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Ко Дворцу спорта в Самаре вернули памятник Высоцкому

24 августа 2021 12:42
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Ко Дворцу спорта в Самаре вернули памятник Высоцкому

В понедельник, 23 августа, стало известно о том, что памятник Владимиру Высоцкому вернули к зданию Дворца спорта, что на улице Молодогвардейской в Самаре. 

Информацию о том, как объект устанавливали опубликовал на своей странице в социальной сети архитектор Дмитрий Орлов.

Монтаж композиции осуществлялся при помощи подъемного крана. 

Возвращение памятника на место - один из завершающих штрихов перед открытием обновленного Дворца спорта, которое запланировано на сентябрь 2021 года. У мемориала появится подсветка, а рядом будут установлены скамейки для посетителей, пишет ГТРК Самара. 

Напомним, основной, спортивно-зрелищный блок включает ледовую арену с трибунами на 5000 зрителей, готовую к проведению крупных, в том числе международного уровня, соревнований, и других масштабных мероприятий и концертов.

Фото: Дмитрий Орлов / Facebook

Теги: В центре внимания Высоцкий Дворец спорта памятник Высоцкому

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