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Иван Носков встретился с группой жителей, которые выступают за сохранение и благоустройство самарского лесопарка

25 ноября 2024 22:06
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Иван Носков встретился с группой жителей, которые выступают за сохранение и благоустройство самарского лесопарка

Лесопарк имени 60-летия Советской власти в Самаре занимает площадь 125 гектаров и является местом для прогулок, отдыха и занятий горожан спортом. В ходе рабочего объезда районов областного центра и. о. главы Самары Иван Носков встретился с инициативной группой жителей, которые выступают за сохранение и благоустройство заброшенного лесопарка.

«На месте парка сейчас заброшенный зеленый массив, он служит разве что местом для выгула собак жителей близлежащих домов. Территория, по сути, заброшена, хотя признаки еще советского благоустройства видны. Парк должен стать уютным местом отдыха и приумножить свою природную составляющую, – сказал и. о. главы Самары Иван Носков. – План на самое ближайшее время – убрать мусор и начать подготовку проекта благоустройства. Инициативную группу попрошу не снижать оборотов и продолжать информировать о ценности парка всех самарцев, поможем подготовить информационные стенды, вести просветительскую работу».

В ближайшее время Администрация города совместно с инициативной группой по восстановлению парка подготовит макеты и разместит информационные стенды об истории парка имени 60-летия Советской власти, правилах пребывания граждан на его территории, растениях, которые здесь произрастают, и обитателях животного мира. Инициативная группа жителей представила и. о. Главы города проект по обустройству парка, который предусматривает разделение территории на две части: рекреационную и экологическую.

«Лесопарк нужно в разумных объемах благоустроить и вместе с тем не лишить жителей возможности комфортно отдыхать и заниматься спортом. В рекреационной части попросили отремонтировать асфальтовое покрытие пешеходных дорожек, установить освещение для безопасности посетителей. Важно, чтобы освещение было именно парковым и не мешало животным, обитающим на территории. Также важна установка комфортных, подключенных к городской сети общественных туалетов», – отметила член инициативной группы Оксана Шишкина.

В лесопарке проводят много спортивных соревнований, в том числе по лыжному спорту и ориентированию на местности. Поэтому инициативная группа предложила со стороны улицы Ташкентской установить временный пункт выдачи лыж и другого спортивного инвентаря. Кроме того, жители попросили восстановить входную группу и благоустроить площадку вдоль забора больницы имени Середавина, разместить ограждения, с возможностью входа в лесопарк со стороны ул. Алма-Атинской, тем самым исключив заезд машин и образование там свалки мусора.
Экологическую часть парка (со стороны ул. Стара-Загора – справа от дорожек, до ул. Алма-Атинской, а также вдоль Московского шоссе), жители просят оставить в неизменном виде.

По поручению и. о. главы Самары Ивана Носкова проект благоустройства парка будет разработан Администрацией города совместно с инициативной группой и представлен на обсуждение с жителями района.

Напомним, из 125 Га общей площади лесопарка МАУ «Парки Самары» обслуживает земли, находящиеся в муниципальной собственности: 33,2 Га, в том числе асфальтовые дорожки, принадлежащие МАУ на праве оперативного управления.

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