Иван Носков провел рабочий объезд внутригородских районов Самары

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23 ноября и.о. главы Самары Иван Носков в рамках рабочего объезда посетил Кировский, Промышленный и Советский районы. Совместно с главами районом Иван Носков встретился с активными жителями, оставившими обращения в его социальных сетях.

Так, жители Советского района обращались с просьбой установить светофор на пересечении улиц Майкопская и Советской Армии.

«Вынесем этот вопрос на ближайшую комиссию по безопасности дорожного движения. От себя могу сказать, что светофор здесь однозначно нужен, в границах квартала Дыбенко, Советской Армии, Запорожской и Антонова-Овсеенко действительно много социальных учреждений. В первом полугодии светофор сделаем, а пока прошу родителей не подавать детям плохой пример и не перебегать дорогу в неположенном для этого месте. Поберегите себя и ребятишек», - написал и.о. главы Самары Иван Носков по итогу встречи с жителями у себя в соцсетях.

Вместе с Алексеем Башмаковым и.о.Главы Самары проверил в районе улиц Стара-Загора и Гастелло восстановительное благоустройство после работ ресурсоснабжающих компаний.

"Когда работы были завершены, я обнаружил, что на перекрестке подрядчик некачественно уложил асфальт. Это очень проездной участок дороги, поэтому буквально через полдня после укладки началось разрушение асфальтового покрытия. Хочется, чтобы качественно восстановили эту дорогу", - отметил местный житель Алексей Башмаков.

Иван Носков отметил, что это проблема носит системный характер: «Отвечаю сразу всем, кто обращался с аналогичными вопросами – городом принято решение не закрывать ордера всем компаниями, которые не провели должным образом благоустройство. Плохо, что ушли с этим в зиму, поэтому придется отложить восстановительные работы до весны. Важно, что с ресурсоснабжающими организациями понимание достигнуто, в следующем году все нарекания исправят».

Также Иван Носков встретился с жителями Кировского района, которые обратили внимание на некачественное выполненное благоустройство внутриквартальных проездов. Подрядной организации и главе района дано поручение исправить замечания.

Напомним, рабочие объезды территорий по обращениям жителей и.о.Главы Самары проводит регулярно. Ранее Иван Носков посещал Самарский, Кировский и Промышленный районы.