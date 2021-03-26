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Итоги прошедшего зимнего сезона подвели в Самаре
Итоги прошедшего зимнего сезона подвели в Самаре
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Итоги прошедшего зимнего сезона подвели в Самаре

26 марта 2021 20:23
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Итоги прошедшего зимнего сезона подвели в Самаре

В завершение зимнего сезона, в преддверии городского месячника по благоустройству, который традиционно открывает весенний сезон, в Самаре подводят итоги. 

Почти все время службы благоустройства и коммунальные предприятия и организации работали в режиме усиления: на период с ноября по март пришлось 82 снежных дня, причем часто осадки были затяжными – до 20 часов непрерывного снегопада. К примеру, в феврале текущего года количество осадков составило 167 % от нормы. 

Поэтому важно было не только расчищать территорию, но и организовать планомерный вывоз снега с дорог, протяженность которых в Самаре составляет 1041 км. За весь период  было отправлено на утилизацию почти 922 тыс. тонн снега. На это было потрачено 414 млн. рублей. Накопления складировались на 8 площадках хранения, расположенных в разных районах города. Это способствовало сокращению времени на доставку, и соответственно, увеличению количества рейсов и объемов. В работах задействовали 6 муниципальных и 2 частных полигона. Оперативно проводились работы по утрамбовке, чтобы освободить места для новых партий снега.  

В расчистке улично-дорожной сети, включая тротуары и посадочные площадки, площадь которой  в Самаре составляет 10 809 кв. м, в обычные дни задействовались порядка 360 единиц техники и столько же уборщиков. Во время и после снегопадов – до 627 единиц техники, включая привлеченную специально для вывоза снега, и порядка 400 человек для уборки вручную. 

Важно отметить, что в Самаре, в отличие от некоторых других крупных городов, например, Казани, уборка ведется в две смены – круглосуточно. При этом работы синхронизируются с деятельностью других профильных предприятий, например, с МП «Инженерные системы» (в части своевременного открытия и очистки систем дождевой канализации). 

В настоящее время, кроме расчистки, выполняется рыхление снега, особенно на теневых сторонах улиц. Активизация работ в рамках апрельского месячника поможет ускорить приведение города в порядок после зимы.

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