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Использование камер видеонаблюдения для наказания за незаконный сброс мусора одобряет большинство самарцев
Использование камер видеонаблюдения для наказания за незаконный сброс мусора одобряет большинство самарцев
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Использование камер видеонаблюдения для наказания за незаконный сброс мусора одобряет большинство самарцев

14 января 2023 11:57
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Использование камер видеонаблюдения для наказания за незаконный сброс мусора одобряет большинство самарцев

Почти 8 из 10 самарцев поддерживают поправки к КоАП, согласно которым власти смогут штрафовать за незаконный сброс мусора на основании данных с автоматических камер видеонаблюдения. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Штрафы от 3 до 200 тысяч рублей ждут физических и юридических лиц, сбрасывающих мусор вне установленных мест. За подобные меры проголосовали 76% самарцев, не поддерживают их только 13%. Доводы противников: «Я вообще против всех камер. Слишком начинают влезать в личную жизнь»; «Нужно сначала создать нормальные условия для утилизации мусора»; «Столкнулся с тем, что меня незаконно оштрафовали за неуплату парковки… Во избежание ошибок, лучше такие штрафы не вводить».

Женщины поддерживают инициативу активнее мужчин, молодежь до 24 лет — чаще, чем те, кто старше. Интересно, что автомобилисты поддерживают инициативу чаще, чем те, кто не водит машину (последние чаще затрудняются с оценкой поправок).

Среди населения федеральных округов больше всего сторонников инициативы — в Сибирском, Центральном и Северо-Западном ФО.


Время проведения: 9—11 января 2023 года

Теги: Опрос

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