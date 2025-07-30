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Готовность жилфонда к отопительному сезону обсудили в Самаре

30 июля 2025 09:30
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Готовность жилфонда к отопительному сезону обсудили в Самаре

29 июля в Самаре провели расширенное заседание штаба по подготовке к отопительному сезону под председательством главы города Ивана Носкова.

«С этого года система приемки многоквартирных домов ужесточилась на федеральном уровне. Видимо, это учли не все управляющие организации. Особое беспокойство вызывают руководители управляющих компаний, которые «по старой памяти» пренебрегают обязательными подготовительными работами. С такими организациями будут плотно взаимодействовать контролирующие и правоохранительные органы. Старшим по домам тоже советую контролировать свои управляющие компании и присутствовать во время проведения ключевых этапов подготовки. Готовность своего дома можно посмотреть в системе «ГИС ЖКХ»,
 — отметил глава города Самара Иван Носков (https://t.me/ivan_noskov_samara). (https://t.me/ivan_noskov_samara) 

. По информации управляющих организаций, на сегодняшний день в многоквартирных домах продолжаются внутренние мероприятия, в том числе — промывка, наладка гидравлических режимов и опрессовка, которые являются ключевыми при подготовке к отопительному сезону домов и проводятся совместно с ресурсоснабжающими организациями. Специалистами Самарского филиала АО «Энергосбыт Т Плюс» уже проверено 75% жилфонда, и пока, зафиксирован высокий процент домов с индексом готовности ниже 0,9. 

Особое внимание при подготовке к отопительному сезону в Самаре уделяется объектам соцсферы. В 70% зданий образовательных учреждений на сегодняшний день проведены гидравлические испытания, 7 отдельно стоящих зданий учреждений спорта и культуры получили оценку «готов». 

. Отметим, что с 2025 года любой житель может проверить свою управляющую компанию и узнать, готов ли его дом к отопительному сезону, на сайте ГИС ЖКХ https://dom.gosuslugi.ru/.

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