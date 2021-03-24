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Города Самарской области представят на Всероссийском конкурсе проекты создания комфортной городской среды

24 марта 2021 10:41
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Города Самарской области представят на Всероссийском конкурсе проекты создания комфортной городской среды

Семь городов Самарской области готовятся принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Сейчас города-конкурсанты формируют свои заявки для участия. 

В этом году в конкурсе планируют принять участие Сызрань, Похвистнево, Чапаевск, Жигулевск, Отрадный, Нефтегорск, Новокуйбышевск.

Города активно проводят голосования по выбору значимой общественной территории среди жителей, а некоторые уже определились с выбором локации и определяют наполнение общественного пространства. Например, в г.о. Похвистнево в голосовании участвуют три общественные территории: Набережная реки Большой Кинель, Привокзальная территория, Вязовские озера, но при этом жители могут еще предложить и свой вариант той или иной территории. Голосование в Похвистнево завершится 30 марта текущего года. 

А в Новокуйбышевске уже завершено голосование, из 6 предложенных территорий жители выбрали благоустройство парка «Дубки». Более 45% опрошенных проголосовали именно за эту территорию. 

В Жигулевске по итогам голосования жители выбрали территорию между школой-интернатом № 2 и д/с «Аленушка», и уже приступили к обсуждению проекта. Большинством голосов была определена основная концепция проектируемой зоны отдыха – горожане высказались за многофункциональный или семейный парк. Жители пожелали увидеть здесь теневые навесы, детские и спортивные площадки, прогулочную зону. Более половины опрошенных предпочли увидеть в парке точки общественного питания и площадку для дрессировки и выгула собак. 

В Отрадном тоже подвели итоги голосования, и жители выбрали территорию, которая нуждается в благоустройстве. Всего в голосовании приняли участие более 7,5 тысяч человек, и наибольшее количество голосов было отдано за благоустройство улицы Победы. Стоит отметить, что Отрадный уже имеет успешный опыт реализации проекта-победителя. По итогам Всероссийского конкурса 2019 года Отрадный стал одним из победителей с проектом благоустройства «Отрадный парк». Горожане получили обновленное пространство в прошлом году. Так, в парке появились новые рекреационные зоны, рассчитанные на все возрастные категории: площадки для скейтеров и роллеров, детские площадки, спортивные зоны, летняя эстрада, амфитеатр и визитная карточка парка – 36-метровое колесо обозрения. Удалось не только обновить парк, но и сохранить исторически сложившиеся памятные зоны - аллею памяти и «Самолет». 

Участие жителей – это неоценимый вклад в развитие городской среды. Ведь зачастую именно жители понимают необходимость преображения тех или иных общественных пространств. Благодаря победе во Всероссийском конкурсе и активному участию жителей Самарской области уже 8 проектов стали победителями, 5 из них претворены в жизнь: набережная в Октябрьске, сквер и набережная озера Ладное в Кинеле, проект «История на берегу трех рек» в Сызрани, «Парк 40 летия ВЛКСМ» в Жигулевске, «Отрадный парк» в Отрадном. Еще 3 – Парк поколений в Октябрьске, Парк на озере Крымское в Кинеле, Парк «Молодежный» в Нефтегорске, – находятся в стадии реализации.

Всего за последние три года в Самарской области по нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным, благоустроили 1024 дворовых территории и 477 общественных пространств.  Активная работа по преображению городских пространств ведется под контролем Главы региона Дмитрия Азарова.

У жителей Самарской области появилась возможность выбрать общественные пространства или дизайн-проекты мест, которые будут благоустроены в 2022 году. В этом году Минстрой РФ совместно АНО «Диалог Регионы» запускают работу общероссийской платформы по формированию комфортной городской среды. Цель проекта — максимально упростить участие граждан в жизни города и сделать так, чтобы городская среда отвечала потребностям жителей. Голосование будет проходить с 26 апреля 2021 года по 30 мая 2021 года. Полученные результаты помогут сформировать адресные перечни территорий для благоустройства на следующий год. Жители Самарской области смогут проголосовать на сайте https://63.gorodsreda.ru/  уже с 26 апреля. Голосование пройдет в 10 городских округах и муниципальном районе Безенчукский Самарской области. 

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