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Глава Самары поделилась фотографиями обновлённой Вертолетной площадки

20 мая 2021 09:42
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Глава Самары поделилась фотографиями обновлённой Вертолетной площадки

Глава Самары Елена Лапушкина в своём Instagram поделилась фотографиями обновлённой Вертолетной площадки и призвала голосовать за общественные пространства, которые претендуют на благоустройство в 2022 году:

"Хочу поделиться с вами этими прекрасными видами. Совсем скоро благоустройство Вертолётной площадки завершится и мы все вместе сможем насладиться этим великолепным пространством и открывающимся оттуда пейзажем.

Напоминаю, что до 30 мая продолжается общественное голосование по выбору пространств, которые могут быть благоустроены по программе «Формирование комфортной городской среды», если большинство жителей проголосуют за свою любимую территорию на сайте 63.gorodsreda.ru или на портале Госуслуг", - написала Елена Лапушкина.

Теги: благоустройство региона формирование комфортной среды

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