Глава Самары осмотрела реставрацию Дворца культуры на площади им. Кирова

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17 июня Глава города Елена Лапушкина вместе с исполняющим обязанности руководителя Департамента градостроительства Василием Черновым, руководителем Департамента культуры и молодежной политики Татьяной Шестопаловой и представителями подрядных организаций совершили осмотр Дворца культуры на площади им. Кирова.

Работы по реставрации ведутся с 2020 года. На данный момент общая строительная готовность составляет 13%. Полностью выполнены работы по ремонту и реставрации покрытия кровли, заканчивается утепление чердачного покрытия. Выполнен демонтаж дефектного покрытия, полностью очищены от покрытий масляных красок стены и потолки помещений 3 и 4 этажей, лестниц 1-4 этажей. Особое внимание уделяется реставрации мозаики и живописи, что является отличительным символом Дворца культуры.

«На стадии составления проекта была сделана фотофиксация всех внутренних помещений Дворца Культуры и декоративных элементов. При реставрации мы опираемся на это и на фотофиксацию предыдущих лет. К реставрационным работам привлечены лучшие специалисты, художники 1-й категории. Все декоративные элементы мы увозим в мастерские, где их восстанавливают. Например, у люстр происходит замена стекла, элементов конструкции, зарядка нового электроснабжения. Для реставрации панно нам приходится искать недостающие кусочки мальты по всем мастерским России, но, к счастью, почти все прекрасно сохранилось. Планируем, что все будет как при открытии Дворца Культуры в 1961 году, но в современных материалах. До зимнего периода мы планируем уже закончить реставрационные работы по живописи и по граниту», – прокомментировал ход ремонтных работ прораб ООО «ФРЕГАТ» Станислав Борзов.

Реставрационные работы ведутся и снаружи здания. Уже заменены окна на лицевой стороне здания, за исключением внутреннего двора. Также в данный момент выполняются работы по гранитной облицовке всего здания и почти закончены работы по реставрации цоколя внешнего периметра. Всего на выполнении работ задействовано 45 человек.

«Уже проделана достаточно серьезная работа по ремонту и реставрации Дома культуры им. Литвинова. Это место является объектом культурного наследия, поэтому так важно сохранить его первозданную красоту. Сегодня проверила, как работают подрядчики. На данный момент все графики выполняются в срок. Везде заменили окна, за исключением внутреннего двора. Также большие работы начались по реставрации фасада и внутренних помещений. Мы с нетерпением ждем, когда это красивое и востребованное здание будет вновь радовать жителей», – подвела итоги осмотра Глава Елена Лапушкина.