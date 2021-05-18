«Газпром газораспределение Самара»: обслуживать газовое оборудование в квартирах Жигулевска теперь будут быстрее

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Во вторник, 18 мая 2021 года, в компании «Газпром газораспределение Самара» подвели итоги реализации национального проекта «Производительность труда», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Основная задача, которая стояла перед экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) и рабочей группой, из числа сотрудников предприятия, – сделать процесс технического обслуживания внутридомового газового оборудования еще более эффективным и безопасным, исключить лишние непроизводственные затраты рабочего времени.

18 мая 2021 года Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился с Посланием к жителям и депутатам, одной из главных тем которого стало подведение трехлетних итогов реализации Стратегии опережающего развития Самарской области – Стратегии лидерства. В Послании Глава региона отметил, что повышение производительности не самоцель, а средство повышения уровня и качества жизни людей.

При анализе пилотного потока рабочая группа выявила около 30 проблем и разработала план-график по их устранению. Итогом работы проекта стало увеличение производительности труда слесаря по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования. Теперь в сутки он сможет обслужить на 1 объект больше. Отсюда вытекает потенциальное повышение выручки: в год – это около миллиона рублей. Сократилось и время проведения технического обслуживания газового оборудования, улучшилось качество обслуживания абонентов диспетчерами.

«Разработаны стандарты не только проведения газового оборудования, но и стандарт общения диспетчера с клиентом. Организовали картотеку абонентов, установили мини АТС для продуктивной работы по приему звонков», - прокомментировал руководитель проекта РЦК Александр Журавлев.

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Поделился успехами и заместитель генерального директора ООО «Газпром газораспределение Самара» Михаил Ярыгин.

«Мы добились весомых результатов в оптимизации технического обслуживания. Рабочая группа провела работу по увеличению производительности труда на потоке технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Полученный опыт планируем применить и в других сферах деятельности компании», — отметил заместитель генерального директора, главный инженер ООО «Газпром газораспределение Самара».