Я нашел ошибку
Главные новости:
Длина моста составляет 306 метров. На дороге две полосы движения, ширина каждой из которых по 3,5 метра. Также сделан тротуар шириной 1,5 метра. 
В Самарской области запустили транспортное движение по новому мосту через реку Сок
Благодаря нацпроекту «Производительность труда».
«Газпром газораспределение Самара»: обслуживать газовое оборудование в квартирах Жигулевска теперь будут быстрее
В этом году в Самаре запланирована перекладка теплотрасс на 52 объектах.
В Самаре набирают обороты работы на теплосетевых объектах
Главный приз – электросамокат.
Самарцев приглашают к участию в конкурсе #ЧистыеРекиГубернии
Исполнять роли в спектакле будут известные люди города: руководители, бизнесмены, блогеры,  члены попечительского и наблюдательного совета театра.
«Театр для театра»: в театре «Колесо» состоится спектакль «О любви и не только» по мотивам рассказов Чехова 
Дмитрий Азаров поручил компенсировать первоначальный взнос по ипотеке для сельских педагогов и медработников. 
 Сельским педагогам и медработникам в СО помогут с первоначальным взносом на ипотеку
В прошлом году в Самаре преобразилось 8 общественных пространств и 50 дворов.
В этом году дворы получат новый облик в Советском и Железнодорожном районе Самары
Дмитрий Азаров инициировал новую меру поддержки для поступивших в вузы и ссузы региона.
Абитуриентам, поступившим в самарские вузы и ссузы, выплатят по 10 тысяч рублей
Наверх
Самара  +34 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.7
-0.15
EUR 89.91
0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Студенты губернии принимают участие в «Российской студенческой весне»
Самарцев приглашают на уникальную выставку изделий мастеров Дома ремёсел
Сегодня, 15 мая, в Самаре пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2021»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«Газпром газораспределение Самара»: обслуживать газовое оборудование в квартирах Жигулевска теперь будут быстрее

18 мая 2021 17:01
35
Благодаря нацпроекту «Производительность труда».

Во вторник, 18 мая 2021 года, в компании «Газпром газораспределение Самара» подвели итоги реализации национального проекта «Производительность труда», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. 

Основная задача, которая стояла перед экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) и рабочей группой, из числа сотрудников предприятия, – сделать процесс технического обслуживания  внутридомового газового оборудования еще более эффективным и безопасным, исключить лишние непроизводственные затраты рабочего времени.

18 мая 2021 года Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился с Посланием к жителям и депутатам, одной из главных тем которого стало подведение трехлетних итогов реализации Стратегии опережающего развития Самарской области – Стратегии лидерства. В Послании Глава региона отметил, что повышение производительности не самоцель, а средство повышения уровня и качества жизни людей. 

При анализе пилотного потока рабочая группа выявила около 30 проблем и разработала план-график по их устранению. Итогом работы проекта стало увеличение производительности труда слесаря по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования. Теперь в сутки он сможет обслужить на 1 объект больше.  Отсюда вытекает потенциальное повышение выручки: в год – это около миллиона рублей. Сократилось и время проведения технического обслуживания газового оборудования, улучшилось качество обслуживания абонентов диспетчерами. 

 «Разработаны стандарты не только проведения газового оборудования, но и стандарт общения диспетчера с клиентом. Организовали картотеку абонентов, установили мини АТС для продуктивной работы по приему звонков», - прокомментировал руководитель проекта РЦК Александр Журавлев. 

 

Фото из открытых источников

Поделился успехами и заместитель генерального директора ООО «Газпром газораспределение Самара» Михаил Ярыгин.

«Мы добились весомых результатов в оптимизации технического обслуживания. Рабочая группа провела работу по увеличению производительности труда на потоке технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Полученный опыт планируем применить и в других сферах деятельности компании», — отметил заместитель генерального директора, главный инженер ООО «Газпром газораспределение Самара».

 

Теги: «Газпром газораспределение Самара» газовое оборудование обслуживание

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцам напоминают о правилах пользования газом
14 мая 2021, 13:43
Самарцам напоминают о правилах пользования газом
С 10 по 16 мая 2021 года по всей стране проходит Неделя безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Общество
351
За прошедшие выходные и праздничные дни в Самарской области зарегистрировано 2 случая отравления угарным газом.
04 мая 2021, 15:49
Жителей региона призывают соблюдать правила безопасной эксплуатации газового оборудования в жилье
За прошедшие выходные и праздничные дни в Самарской области зарегистрировано 2 случая отравления угарным газом. Общество
619

В центре внимания
Дмитрий Азаров поручил компенсировать первоначальный взнос по ипотеке для сельских педагогов и медработников. 
18 мая 2021  16:15
 Сельским педагогам и медработникам в СО помогут с первоначальным взносом на ипотеку
Общество
75
Дмитрий Азаров инициировал новую меру поддержки для поступивших в вузы и ссузы региона.
18 мая 2021  15:49
Абитуриентам, поступившим в самарские вузы и ссузы, выплатят по 10 тысяч рублей
Общество
99
«Сегодня началось движение но новому мосту через Сок, который мы строим с опережением в полтора года».
18 мая 2021  15:22
В Самарской области ведется строительство сразу трех мостов, при этом работы идут с опережением графика
Общество
128
О строительстве каких сооружений рассказал Губернатор во время Послания?
18 мая 2021  14:41
Дмитрий Азаров рассказал о том, какую работу намерено провести облправительство для улучшения экологической обстановки
Политика
166
Первичное звено здравоохранения Самарской области ждет комплексная модернизация
18 мая 2021  14:37
Первичное звено здравоохранения Самарской области ждет комплексная модернизация
Общество
138
Весь список