Фото дня — гигантские сосульки в Самаре.

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Если вам дорога жизнь, старайтесь не появляться около дома номер 5, квартала 12, поселка Мехзавод, корреспондент «Царьграда» обнаружил там рекордные наледи. Сосульки расположены вдоль фасада крыши, длина некоторых из них достигает 5 метров!

Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, этот пост адресован скорее руководству муниципального предприятия "Универсалбыт" и городским властям, обратите внимание, пока не случилось непоправимого. Тот самый случай, когда не хотелось бы потом писать, что «мы же говорили».

Но если смотреть в корень, наличие таких сосулек - результат очень плохого утепления крыши. Мало того, что это очень травмоопасно, но это еще и результат полной безалаберности хозяина здания, который, в буквальном смысле, отапливает улицу. Ну может быть в Самаре из-за таких "хозяев" зима будет не такой холодной.