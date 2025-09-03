Фонтан «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» откроют в Самаре сегодня

193

Сегодня, 3 сентября, в 20:00 на площади Героев 21 Армии в Самаре состоится открытие обновленного фонтана «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» после реконструкции - объект запустят в работу на постоянной основе.

Гостей ждет светомузыкальное представление в сопровождении мелодий военных лет – «Смуглянка», «Катюша», «Синий платочек», «Песенка фронтовых корреспондентов» и, конечно, прозвучит «День Победы».

Напомним, после реконструкции фонтан стал светодинамическим, оснащен музыкальным оборудованием, системой подсветки и видеонаблюдения. Внутри чаш установили порядка 200 форсунок, высота струй варьируется от 5-6 до 30 метров. Фонтан украсили мозаичным панно с восстановленной смальтой Георгиевской лентой – символом Великой Победы. Общая площадь сооружения осталась неизменной– 40x40 метров.

Приглашаем жителей и гостей Самары на торжественный запуск фонтана!

Фото горадминистрации.