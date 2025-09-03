Я нашел ошибку
Главные новости:
Подросткам хотят запретить делать татуировки
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
Жители Самары и области вновь сообщают о проблемах со связью и доступом к интернету
Россияне стали чаще платить за «друзей на час» и «тест-драйв» собаки
«Единая Россия» открыла регистрацию на первый Всероссийский агродиктант партпроекта «Российское село»
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
На Волга в Самаре утонул мужчина
Разработанный в СамГМУ тренажер ReviStabix получил регистрационное удостоверение
Мероприятия
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
В Самаре состоится лекция «Символы самарской резьбы»
Фонтан «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» откроют в Самаре сегодня

3 сентября 2025 10:07
Фонтан «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» откроют в Самаре

Сегодня, 3 сентября, в 20:00 на площади Героев 21 Армии в Самаре состоится открытие обновленного фонтана «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» после реконструкции - объект запустят в работу на постоянной основе. 

 Гостей ждет светомузыкальное представление в сопровождении мелодий военных лет – «Смуглянка», «Катюша», «Синий платочек», «Песенка фронтовых корреспондентов» и, конечно, прозвучит «День Победы».

Напомним, после реконструкции фонтан стал светодинамическим, оснащен музыкальным оборудованием, системой подсветки и видеонаблюдения. Внутри чаш установили порядка 200 форсунок, высота струй варьируется от 5-6 до 30 метров. Фонтан украсили мозаичным панно с восстановленной смальтой Георгиевской лентой – символом Великой Победы. Общая площадь сооружения осталась неизменной– 40x40 метров. 

Приглашаем жителей и гостей Самары на торжественный запуск фонтана!

Фото горадминистрации.

Теги: В центре внимания

Новости по теме
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
03 сентября 2025, 12:35
Горячая линия работает круглосуточно, включая выходные и праздничные дни. Общество
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
03 сентября 2025, 12:02
Работы во дворах выполнены на 30%. Общество
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом
03 сентября 2025, 10:26
Эта памятная дата, установленная федеральным законом «О днях воинской славы России» в 2005 году, напоминает нам о трагедии в Беслане. Общество
В центре внимания
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
3 сентября 2025  12:35
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
3 сентября 2025  12:02
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом
3 сентября 2025  10:26
Фонтан «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» откроют в Самаре
3 сентября 2025  10:07
Новую региональную программу «СВОё Дело. Самарская область» запустил Вячеслав Федорищев
2 сентября 2025  13:00
