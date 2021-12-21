Еще восемь общественных пространств благоустроят в Новокуйбышевске 2022 году

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Заинтересованность самих граждан становится главным условием благоустройства территорий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». За время реализации нацпроекта в городах и селах Самарской области с 2018 по 2021 годы преобразились 1342 двора и 640 общественных пространств. В Новокуйбышевске за этот период благоустроено 37 дворовых и 29 общественных территорий.

В 2022 году в Новокуйбышевске будет благоустроено еще 8 общественных пространств. Дизайн-проекты объектов были вынесены на обсуждение с жителями и утверждены с учетом их мнения. Создание комфортных условий для людей – одна из задач стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей области.

В сквере «Студенческий» обустроят площадку для игры в стритболл, установят турники для воркаута и теннисный стол, проведут освещение, отремонтируют асфальт, смонтируют видеонаблюдение, установят лавочки и урны. На набережной в Гранном обновят пешеходную зону с установкой МАФов. Приведут в порядок и аллею на ул. Чернышевского. Здесь отремонтируют дорожки, высадят каштаны, смонтируют освещение, установят скамейки и урны.

В сквере в районе дома № 3 по ул. Кирова появится площадка для выгула собак и оборудование для занятий воркаутом. Еще одна «собачья» площадка будет обустроена на территории по ул. Свердлова от магазина «Пятерочка» до новой автодороги. Там же поставят скамейки с урнами, сделают освещение, высадят зеленые насаждения. Ухоженную пешеходную зону с лавочками и урнами, светильниками и ровными дорожками сделают по пр. Победы от дома № 38 до № 50.

Кардинально изменит свой вид аллея по ул. Пирогова напротив центральной городской больницы Новокуйбышевска. Памятник Леону Сафразьяну будет перенесен в сквер напротив хирургического отделения. На аллее от ул. Чернышевского до ул. Горького отремонтируют тротуар, высадят молодые деревья, сделают парковку. Сквер также омолодится зеленью, будет освещен. Для удобства посетителей установят скамейки. Вдоль «больничного городка» от ул. Сафразьяна до ул. Горького смонтируют уличное освещение.

Пустующее пространство перед стадионом «Нефтяник» жители города решили превратить в аллею Спортсменов. Нацпроект «Жилье и городская среда» предоставил им такую возможность. «Нам есть кем гордиться, начиная с двукратного олимпийского чемпиона по боксу Олега Саитова. Мы хотим, чтобы имена легенд спорта и победителей, прославивших Новокуйбышевск в разные времена, видели жители и гости города. А поэтому было решено установить на аллее информационные конструкции, – рассказал активный пенсионер Игорь Эдуардович. – По дизайн-проекту аллея будет зеленая с дорожками и тротуарами, необычными скамейками и освещением».

Согласно муниципальным контрактам приступить к работам по благоустройству территорий в Новокуйбышевске подрядчики должны в апреле 2022 года.