Еще семь благоустроенных дворов появится в Кинеле в 2022 году

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В Кинеле успешно проходит реализация национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В этом году обновлены семь дворов многоквартирных домов, на 2022 год также запланированы семь дворов. Муниципальный контракт с подрядчиком уже заключен. Работы должны быть закончены к середине июля.

На всех этапах формирования комфортной городской среды - от выбора объекта благоустройства до контроля качества выполненных работ – в процессе активно участвовали жители. К этому призывает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Кинельцы по дворовым территориям высказывали свои пожелания по асфальтированию внутриквартальных проездов, созданию парковочных мест, установке малых архитектурных форм.

Во дворе дома 8А по ул. Железнодорожная отремонтируют входные дорожки к подъездам и дворовый проезд, который еще и расширят. В соседнем доме № 8 проведут ремонт проезда. Возле обеих домов установят скамейки и урны.

В поселке Усть-Кинельский на ул. Транспортная, 12 в рамках нацпроекта отремонтируют дворовый проезд, сделают тротуар и установят скамейки и урны.

В Алексеевке благоустроят 3 двора по ул. Невская, 10, ул. Уральская, 55 и ул. Куйбышева,1А. Во всех дворах подрядчик обновит входные дорожки к подъездам, отремонтирует и расширит дворовые проезды, установит новые скамейки и урны. «Асфальт уже никакой, ремонт покрытия во дворе необходим. Спасибо, что нас услышали и в проект внесли расширение проезда. Надеемся, что после ремонта машины смогут разъехаться беспрепятственно, - говорит житель двора на ул. Куйбышева Виктор Николаевич.

Такие же работы по благоустройству будут выполнены и в Кинеле на ул. Южная, 35, а на пешеходных дорожках появится новый асфальт.

За 2018-2021 годы в городском округе Кинель в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» новый вид приобрели 23 дворовые и 21 общественная территории.

Фото: правительство СО