Елена Лапушкина проверила благоустройство сквера Борцов Революции и Сада баланса 

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В сквере Борцов Революции уже выполнены работы по устройству ливневки и наружного освещения – территорию будут освещать семь различных видов светильников. Для благоустройства сквера была использована плитка, изготовленная по новой технологии местным производителем.

Для озеленения территории Сада баланса был разработан особый дендроплан. В сквере возводятся пешеходные мосты из дерева и сухой ручей. Здесь будет много зеленых насаждений и парковых газонов. В будущем общественное пространство будет представлять единый комплекс с филиалом Третьяковкой галереи в Самаре.

«Сегодня лично проверила, как идёт благоустройство. На данном объекте мы реализуем совершенно новый подход к благоустройству территории. Здесь применяются другие материалы, заложены новые идеи. Уверена, что после реконструкции у нас получится достойное пространство, которые приятно будет посещать всей семьей», – подвела итоги Елена Лапушкина.

Фото: администрация Самары