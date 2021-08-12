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Елена Лапушкина проверила благоустройство сквера Борцов Революции и Сада баланса 

12 августа 2021 15:38
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Для благоустройства сквера была использована плитка, изготовленная по новой технологии местным производителем.

В сквере Борцов Революции уже выполнены работы по устройству ливневки и наружного освещения – территорию будут освещать семь различных видов светильников. Для благоустройства сквера была использована плитка, изготовленная по новой технологии местным производителем.

Для озеленения территории Сада баланса был разработан особый дендроплан. В сквере возводятся пешеходные мосты из дерева и сухой ручей. Здесь будет много зеленых насаждений и парковых газонов. В будущем  общественное пространство будет представлять единый комплекс с филиалом Третьяковкой галереи в Самаре. 

«Сегодня лично проверила, как идёт благоустройство. На данном объекте мы реализуем совершенно новый подход к благоустройству территории. Здесь применяются другие материалы, заложены новые идеи. Уверена, что после реконструкции у нас получится достойное пространство, которые приятно будет посещать всей семьей», – подвела итоги Елена Лапушкина.

 

Фото:  администрация Самары

Теги: благоустройство сквер Борцов Революции

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