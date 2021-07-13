Дворовые территории Похвистнево благодаря нацпроекту становятся уютнее и комфортнее

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В этом году еще 5 дворов многоквартирных домов в Похвистнево будут благоустроены в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Жители, проживающие по адресам: ул. Кирова,62 и Сенная,10; ул. Андрея Васильева,4 и 6; ул. Косогорная,26; ул. Лермонтова,26; ул. Ново-Полевая,49, ждут от строителей выполнения работ по установке детских игровых площадок, скамеек, урн, ограждений и по озеленению. В Похвистнево к благоустройству подходят комплексно, поэтому было решено сделать еще и внутриквартальные проезды. Именно с демонтажа старого асфальта и началось преображение дворов.

«Хорошо, что и проезды нам сделают. Асфальт давно просел, ездить и ходить сложно, – говорит житель города Анатолий Николаевич. – Что нам пенсионерам надо, чтоб лавочка была удобная, где посидеть, дорога ровная, да деткам качели-карусели. Вот и до нашего двора очередь дошла. Это радует. Строители делают, мы наблюдаем, контролируем».

Создание комфортной городской среды – важная составляющая стратегии лидерства Самарской области. По распоряжению Главы региона Дмитрия Азарова все преобразования общественных локаций проходят при непосредственном участии жителей.

Кроме дворовых территорий в Похвистнево в 2021 году меняют вид еще 3 общественных пространства. Всего за три года благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в Похвистнево благоустроено 14 дворовых территорий и 9 общественных пространств.

В этом году жители Похвистнево на сайте 63.gorodsreda.ru выбирали общественные пространства, которые будут благоустроены в 2022 году. В Похвистнево лидерами голосования стали: пешеходная зона на ул. Васильева (2 этап), парк «Юбилейный» и скейт-парк в микрорайоне «Южный».