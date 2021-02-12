Две стороны нового сокского моста «встретятся» уже на следующей неделе

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Губернатор Дмитрий Азаров на рабочем совещании с Министром транспорта области Иваном Пивкиным обсудил ход строительства нового моста через р. Сок. Работы на стратегически важном для региона объекте ведутся по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Строительство нового мостового перехода параллельно к существующему началось в декабре 2019 года и должно было завершиться не ранее середины 2022 года. По состоянию на 9 февраля 2021 года, строительная готовность моста составляет 55%. Работы ведутся ускоренными темпами и по прогнозам областного Минтранса уже к началу марта мост будет завершен на 65%.

Планируется сдать объект на год раньше запланированного срока. Для этого запрошено дополнительное финансирование из федерального бюджета – порядка 750 млн рублей, что позволит открыть рабочее движение транспорта по новой части моста к 1 июля 2021 года.

Договоренность о том, что дополнительные средства будут выделены, достигнута по итогам встречи Губернатора Дмитрия Азарова с министром транспорта РФ Виталием Савельевым.

«Федеральный центр поддержал ускорение темпов строительства. В случае выделения дополнительных средств – мы не подведем. В Минтрансе РФ рассчитывают на Самарскую область», – отметил Дмитрий Азаров.

После того, как завершатся работы над новой частью будущего моста, старую закроют на реконструкцию. Полное движение в случае выделения дополнительных федеральных средств планируется завершить уже в сентябре этого года.

Важно, что подрядчик проводит все необходимые работы форсировано, кроме того заранее произвел закупку необходимых металлоконструкции.

«Сейчас идет финальный этап надвижки пролетного строения – на следующей неделе оно будет установлено в проектное положение, – проинформировал Губернатора замдиректора «Самаратранстроя» Алексей Зотов. – Параллельно разбираются и ремонтируются консольные части действующего моста, меняются барьерные и пешеходные ограждения».

«Хочу поблагодарить за четкую организацию работ и продуманность действий. Если бы мы действовали не так расторопно, сейчас бы получили удорожание строительства, исходя из того, что стоимость металлоконструкций выросла. Действия на опережение, действия по-хозяйски, как к своему, родному, помогло нам этой ситуации избежать», – резюмировал Дмитрий Азаров.

Глава региона подчеркнул, что именно такой, рачительный подход должен применяться по всем объектам. Также Губернатор поставил Ивану Пивкину задачу в кратчайшие сроки отработать с профильными департаментами Минтранса России все поручения, которые были даны на встрече с руководителем ведомства Виталием Савельевым, передает пресс-служба облправительства.

Фото: samaragis.ru