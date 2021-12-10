Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре пройдет ярмарка вакансий для людей с ОВЗ
В Самаре пройдет ярмарка вакансий для людей с ОВЗ
Еще 746 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Еще 746 жителей Самарской области заболели коронавирусом
ЭнергосбыТ Плюс и ЕЭС – Гарант презентовали клиентам из 36 регионов новые тренды энергорынка
ЭнергосбыТ Плюс и ЕЭС – Гарант презентовали клиентам из 36 регионов новые тренды энергорынка
В Самаре в троллейбусах установили 66 новых валидаторов
В Самаре в троллейбусах установили 66 новых валидаторов
«Дать в долг» — новый сервис в СберБанк Онлайн
«Дать в долг» — новый сервис в СберБанк Онлайн
В Самаре подведут итоги VIII творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова
В Самаре подведут итоги VIII творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова
На улице Солнечная в Самаре могут запретить жилую застройку
На улице Солнечная в Самаре могут запретить жилую застройку
В Самаре владельцы гаражей будут платить за землю
В Самаре владельцы гаражей будут платить за землю
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.6
-0.25
EUR 83.34
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской филармонии состоится концерт «Звезды московского джаза: Сергей Жилин и «Фонограф-Джаз-Бэнд»
В СОУНБ открывается необычная выставка атмосферных открыток «Зимние истории»
В Самаре пройдет второй фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Две новые улицы появятся в Кировском районе Самары

10 декабря 2021 12:37
136
Две новые улицы появятся в Кировском районе Самары

В Кировском районе Самары появятся две новые улицы. Их построят в районе пятой линий 19 км Московского шоссе. Ранее там располагалась военная часть № 94. В ближайшие несколько лет там планируют возвести новый микрорайон.

— Предусмотрено строительство двух новых дорог с выходом на Московское и Ракитовское шоссе. Проезд будет доступен не только жителей микрорайона, но и для всех, кто проживает на данной территории, — сообщили в Самарском областном фонде жилья и ипотеки (СОФЖИ).

Ранее сообщалось, что сначала сделают выезд на Московское шоссе. Срок реализации — 2022 год. Выезд на Ракитовское шоссе обустроят в 2023-2024 годах.

Напомним, проект комплексной жилой застройки бывшей военной части предполагает возведение нескольких жилых домов, двух детских садов, магазинов, школы на 825 мест и амбулаторной поликлиники. Приступить к реализации проекта планируется весной 2022 года, а завершить работы — к 2025-му, сообщает Самара-КП.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Еще 746 жителей Самарской области заболели коронавирусом
10 декабря 2021  13:51
Еще 746 жителей Самарской области заболели коронавирусом
11
В Самаре в троллейбусах установили 66 новых валидаторов
10 декабря 2021  13:41
В Самаре в троллейбусах установили 66 новых валидаторов
34
Еще 749 жителей Самарской области заболели коронавирусом
9 декабря 2021  14:00
Еще 749 жителей Самарской области заболели коронавирусом
587
В День Героев Отечества Дмитрий Азаров возложил цветы к Вечному огню
9 декабря 2021  13:20
В День Героев Отечества Дмитрий Азаров возложил цветы к Вечному огню
416
В областной столице в 11-й раз проходит ежегодный форум «Самарская платформа развития бизнеса»
9 декабря 2021  12:43
В областной столице в 11-й раз проходит ежегодный форум «Самарская платформа развития бизнеса»
444
Весь список