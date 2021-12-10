Две новые улицы появятся в Кировском районе Самары

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В Кировском районе Самары появятся две новые улицы. Их построят в районе пятой линий 19 км Московского шоссе. Ранее там располагалась военная часть № 94. В ближайшие несколько лет там планируют возвести новый микрорайон.

— Предусмотрено строительство двух новых дорог с выходом на Московское и Ракитовское шоссе. Проезд будет доступен не только жителей микрорайона, но и для всех, кто проживает на данной территории, — сообщили в Самарском областном фонде жилья и ипотеки (СОФЖИ).

Ранее сообщалось, что сначала сделают выезд на Московское шоссе. Срок реализации — 2022 год. Выезд на Ракитовское шоссе обустроят в 2023-2024 годах.

Напомним, проект комплексной жилой застройки бывшей военной части предполагает возведение нескольких жилых домов, двух детских садов, магазинов, школы на 825 мест и амбулаторной поликлиники. Приступить к реализации проекта планируется весной 2022 года, а завершить работы — к 2025-му, сообщает Самара-КП.